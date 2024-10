Tausende Erstis starten ins Studium an der Uni Kiel

Am 14. Oktober 2024 begrüßte die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ihre neuen Studierenden mit der traditionellen Erstsemesterfeier im Audimax. 4.238 Erstsemester, davon 3.528 in Bachelor-, Diplom- oder Staatsexamensstudiengängen, beginnen im Wintersemester 2024/25 ihr Studium an der CAU. Insgesamt sind 24.976 Studierende eingeschrieben.