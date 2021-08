Erstes Open-Water-Schwimmen in Kiel

Wann? Samstag, 14. August 2021, ab 10.00 Uhr Wo? Kieler Förde

Wie alles begann: Im Rahmen der Vereinsaktivitäten von The Bay Areas machten Schwimmern aus Kiel und San Francisco den Anfang und formulierten eine Vision, um den Dialog der Städtepartnerschaft zwischen Kiel und San Francisco zu stärken, mit Inhalten zu füllen und zum gemeinsamen Handeln zu animieren.

Worum es geht: Neben der sportlichen Herausforderung steht das Überwinden von Grenzen ebenso im Mittelpunkt wie die Auseinandersetzung mit dem Meeresschutz. Denn als Schwimmer ist man z.B. dem Thema Müll im Meer hautnah ausgesetzt. Im Zentrum steht also nicht der sportliche Wettbewerbsgedanke, vielmehr möchten die Veranstalter Kiel-Marketing e.V. und The Bay Areas e.V. mit dem Event auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam machen.

Am Samstag, 14. August 2021, ab 10.00 Uhr geht das Langstreckenschwimmen am Strand von Schilksee los. Die Teilnehmer werden durch die Ostsee vorbei an den Leuchttürmen in die innere Kieler Förde, wahlweise mit einer Distanz von 4 km oder 14 km, schwimmen. Für die 4 km Strecke ist das Ziel kurz vor dem Friedrichsorter Leuchtturm erreicht, der engsten Stelle der Förde.

Für die 14 km geht es weiter quer rüber auf die Ostuferseite, durch die Innenförde, bevor die Streckenführung auf Höhe des Marinearsenals wieder zurück ans Westufer quert und ihr Ziel beim Camp 24/7 an der Kiellinie findet.

Dabei müssen die Athleten ihre Startzeit so wählen, dass sie im vorgegebenen Zeitkorridor der Sperrung der Fahrrinne die Förde durchqueren. Danach ist das Schwimmen durch die Fahrwasserrinne verboten! Die Schwimmer werden stets eng von Helfern in Kajaks begleitet und auf der Langstrecke in einer 1:1 Betreuung mit Essen und Trinken versorgt.

Im Areal des CINEMARE Pop-up Festivals an der Kiellinie wird am Samstag ab 17.00 Uhr auf der Bühne ein buntes Programm starten. Finisher erhalten als Anerkennung ihrer Leistung den Dank der Veranstalter für ihren Einsatz. Anschließend präsentiert Ana Blanco, die Leiterin des CINEMARE Schwesterfestivals International Ocean Film Festival San Francisco den legendären Open Water Swimming Film "Kim Swims" gefolgt von Live-Musik bis 22.00 Uhr.

Bereits am Freitag, 13. August 2021, wird es ein Vorprogramm zum Lighthouse Swim beim CINEMARE Ocean Pop-up geben. Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer wird die Veranstaltung offiziell um 18.00 Uhr eröffnen. Danach findet die Begrüßung aller Teilnehmenden durch The Bay Areas statt.

Ab 19.00 Uhr wird Extremschwimmer und Botschafter der Deutschen Meeresstiftung André Wiersig von seinen Abenteuern auf den Weltmeeren berichten. Beim Lighthouse Swim wird er die 14 km Langstrecke schwimmen. Im Anschluss spielt die Kieler Band Coast Guards - Live-Musik bis 22.00 Uhr. Natürlich alles umsonst und draußen! Anmeldung und weitere Informationen unter www.lighthouse-swim.de .

Quelle: Kiel-Marketing e.V.