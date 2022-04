Erstes AIDA-Schiff der Saison in Kiel eingelaufen

AIDAnova bietet ab Mai 2022 bis Mitte Oktober siebentägige Reisen nach Norwegen und Dänemark . Neben einem Besuch der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sowie Kristiansand in Norwegen können die Gäste von AIDAnova während eines zweitägigen Aufenthaltes in der norwegischen Hauptstadt Oslo das ganz besondere Flair der Mittsommernächte genießen.

AIDAprima kommt am Freitag, 29. April 2022, nach Kiel und wird im April und Mai viermal in Richtung Norwegen und Dänemark starten.

Ab Montag, 25. April 2022, bietet AIDAluna die unter den Liebhabern des Nordens besonders beliebten 17-tägigen Reisen "Highlights am Polarkreis" an. Ideal zum Schnuppern sind die 3- oder 4-tägigen Kurzreisen nach Norwegen oder Dänemark im September. Insgesamt stehen 15 verschiedene Routen ab Kiel zur Auswahl.

Auf einzelnen Abfahrten steuert AIDAnova einen neuen AIDA Hafen an: das dänische Skagen, Stadt des Lichts. Endlose Strände und die größte Wanderdüne des Landes, aus der nur noch der Turm der versandeten Gemeindekirche hervorschaut, ziehen die Besucher an.

Mit AIDAbella geht es ab dem Sonntag, 15. Mai 2022, auf 14-tägige Reisen zu den Lofoten und zum Nordkap, aber auch Großbritannien und Island werden angesteuert.

Das komplette Angebot von AIDA Cruises mit vielen zusätzlichen Rabatten sichert ihr euch hier*.

Am Samstag, 22. Oktober 2022, verlässt mit AIDAnova das letzte AIDA Schiff den Hafen von Kiel mit Kurs auf die Winterdestination. Neben zahlreichen Reisen ab Kiel bietet AIDA Cruises in diesem Jahr auch wieder Kreuzfahrten ab Warnemünde und Hamburg an.

Mit dem AIDA Sommer-Versprechen will AIDA Cruises seinen Gästen ein Plus an Flexibilität und Sicherheit bieten. Bei Neubuchung einer Reise in der Sommersaison 2022 bis Ende Mai können Gäste einmalig kostenfrei bis 30 Tage vor Reisebeginn umbuchen – in allen Tarifen, sowohl den Reisetermin als auch die Route. Dies gilt für Abfahrten von Ende März bis Ende Oktober 2022.

Für alle AIDA Reisen in der Sommersaison 2022 ist für alle Gäste ab 12 Jahren ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung. Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit dem umfassendes Gesundheits- und Sicherheitskonzept von AIDA Cruises durchgeführt.

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Quelle: AIDA Cruises