Wann startet die Kieler Woche 2026?

Die offizielle Eröffnung findet am Sonnabend, 20. Juni, ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz statt. NDR-Moderator Christopher Scheffelmeier führt durch den Abend. Ministerpräsident Daniel Günther übernimmt das traditionelle Anglasen mit der Schiffsglocke. Bundespräsident Steinmeier gibt mit dem Typhon-Signal "Leinen los!" das Startsignal – ein Moment, der weit über Kiel hinaus zu hören ist.

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht Paraolympionikin und Ehrenbürgerin Kirsten Bruhn auf der Rathausbühne. Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Stadtpräsidentin Bettina Aust und Kiels neuer Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz vervollständigen das Eröffnungskomitee. Diese hochkarätige Besetzung unterstreicht die überregionale Bedeutung des Festivals.

Was erwartet euch nach der Eröffnung?

Um 20 Uhr steigt die große 80er-Party mit der Band Backdrop und NDW-Legende Markus. Nostalgie pur garantiert! Im Anschluss könnt ihr das zweite WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste auf Großbildleinwand mitverfolgen. Sport, Musik und Festivalstimmung verschmelzen zu einem einzigartigen Erlebnis am Kieler Rathausplatz.

Inklusion wird 2026 großgeschrieben: Vor der Bühne wartet ein reservierter Bereich für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Beeinträchtigungen. Die gesamte Eröffnungsveranstaltung sowie das Konzert werden in Gebärdensprache übersetzt. So können wirklich alle mitfeiern – ein Festival, das niemanden ausschließt und Gemeinschaft lebt.

Auch die Segelregatten starten

Am Sonnabend, 21. Juni, um 12 Uhr startet in Schilksee die offizielle Eröffnung der Segelregatten. Auf dem Wasser zeigt sich dann die sportliche Seite der Kieler Woche. Internationale Segelteams kämpfen um Bestzeiten, während ihr vom Ufer aus mitfiebert. Das maritime Herz des Festivals schlägt in Schilksee besonders laut.

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