Erfolgsmusical "Anatevka (Fiddler on the Roof)" feiert Premiere

Wann? Premeire: Sonntag, 30. Mai 2021, 17.00 Uhr;

weitere Vorstellungen am 4., 13. und am 20. Juni 2021 Wo? Opernhaus Kiel Karten telefonisch unter 0431-901 901 oder auf www.theater-kiel.de

Im Rahmen des schleswig-holsteinischen Modellprojektes für Kultur feiert am Sonntag, 30. Mai 2021 um 17.00 Uhr das Erfolgsmusical "Anatevka (Fiddler on the Roof)" von Jerry Bock seine Premiere im Opernhaus.

Der musicalerfahrene Salzburger Regisseur Marco Dott inszeniert das Musical, das am Vorabend der russischen Revolution in einem jüdischen Schtetl spielt, in stilisiertem Bühnenbild und realistisch die Zeit um 1917 widerspiegelnde Kostüme (Ausstattung: Christian Floeren).

Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners wirken neben dem Ensemble und Chormitgliedern der Oper Kiel einige in Kiel bereits bekannte Musical-Darsteller in der Inszenierung mit, darunter Léonie Thoms Salfeld und Sascha Stead.

Der titelgebende Fiedler auf dem Dach wird alternierend von den drei Orchestermusikern David Göller, John Doig und Catalin Mugur gespielt.

Um die aktuell geltenden Abstandsregeln einhalten zu können, wird körperliche Nähe einzelner Figuren mit dem gestalterischen Mittel besonderer Ferne ausgedrückt.

Inhalt

Tradition – darauf basiert das jüdische Leben im ukrainischen Schtetl Anatevka. Dort lebt der arme, aber lebensfrohe und optimistische Milchmann Tevje mit seiner Frau und seinen fünf Töchtern. Drei seiner Töchter sind im heiratsfähigen Alter und sollen nach alter Tradition eine gute Partie machen.

Doch die jungen Frauen suchen sich ihre Männer lieber selbst aus und bringen so Tevjes Weltbild ins Wanken. Einen armen Schneider und einen revolutionsbegeisterten Studenten lässt sich der Vater ja noch gefallen – aber ein russischer Christ geht entschieden zu weit! Und zusätzlich zu diesen Problemen mit Familie und Behörden lauert stets noch die wachsende Gefahr eines Pogroms.

Weitere Vorstellungen finden am 4., 13. und am 20. Juni 2021 statt.

Quelle: Theater Kiel AöR