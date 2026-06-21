Was erwartet euch auf dem Feld?

Das Selbstpflückfeld liegt in Flintbek an der Ecke Meilensteinweg und Hamburger Chaussee. Hier könnt ihr selbst tätig werden und die roten Früchte direkt von der Pflanze ernten. Die Erdbeeren sind sonnengreift und schmecken besonders aromatisch. Ihr bestimmt selbst, welche Beeren in eurem Körbchen landen – so habt ihr garantiert nur die schönsten Früchte dabei.

Wann könnt ihr Erdbeeren pflücken?

Die Felder sind montags bis samstags von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Sonntags öffnet das Feld um 9.00 Uhr und schließt ebenfalls um 17.00 Uhr. Der letzte Einlass zum Pflücken ist um 16:30 Uhr. Plant also genug Zeit ein, um in Ruhe zu ernten und die frische Landluft zu genießen.

Wie läuft das Selbstpflücken ab?

Bringt eure eigenen Gefäße oder Körbchen mit zum Feld. Diese werden vor dem Pflücken gewogen, damit ihr am Ende nur für die Erdbeeren bezahlt. So könnt ihr genau die Menge ernten, die ihr braucht – ob für den direkten Genuss, zum Backen, für Marmelade oder zum Einfrieren. Das spart nicht nur Geld, sondern macht auch richtig Spaß.

Warum lohnt sich das Selberpflücken?

Selbst geerntete Erdbeeren sind deutlich günstiger als am Verkaufsstand. Ihr spart bares Geld und habt gleichzeitig ein tolles Erlebnis, besonders mit Kindern. Außerdem könnt ihr euch sicher sein, dass die Früchte wirklich frisch sind. Die Erdbeeren kommen direkt vom Feld in euer Körbchen – frischer geht es nicht.

Was solltet ihr beachten?

Nach starkem Pflückaufkommen oder bei ungünstigem Wetter können einzelne Felder kurzfristig geschlossen werden. Die Erdbeeren brauchen dann Zeit zum Nachreifen. Der Hornbrooker Hof empfiehlt daher, vor eurem Besuch online nachzuschauen. Unter hornbrookerhof.de findet ihr aktuelle Infos zu Öffnungszeiten und verfügbaren Standorten.

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