Hamburg – Die ganze Welt in einer Stadt

In diesem Sommer gilt: Keine langen Fahrten, kein kreuz-und-quer Planen, keine Hektik, sondern wieder Neues in der Nähe entdecken. Hamburg ist durch seinen Hafen die internationalste Stadt Deutschlands und bietet als "Tor zur Welt" eine Heimat für Menschen aus 170 Nationen. Alle ihre Spuren und Kulturen können hier entdeckt werden: von der englischen Queen im Panoptikum und der Beatles Tour auf der Reeperbahn über ganz viel französisches Savoir Vivre in den Restaurants oder dem mediterranen Flair des Blankeneser Treppenviertels bis zur japanischen Teezeremonie in Planten un Blomen. Alles bequem und sicher in einer Stadt. Hamburg lädt im Sommer zu einer Entdeckungsreise durch die ganze Welt ein.

England: And now for something completely different

Zum Beispiel England, das seit jeher eine enge Verbindung zu Deutschland hat – und das nicht nur beim Thema Fußball. So britisch wie Hamburg muss eine Stadt erst einmal sein. Und damit meinen wir nicht nur das Wetter. Stilvoll logieren im "The George" und bei britischer Gelassenheit die Tea Time im "Park Hyatt" genießen. Spazieren durch den Englischen Landschaftspark zum Jenisch Haus. Der "Old Commercial Room" kombiniert kulinarische Hamburg-Klassiker mit maritim-britischem Flair, um dann am Abend auf den Spuren der Beatles musikalisch St. Pauli zu erobern.

Frankreich: Savoir Vivre an der Elbe

Hamburg bietet zudem eindeutig das nördlichste Savoir-Vivre der Welt. Klimatisch mag es ein wenig kühler sein als die Provence, aber das gleicht man durch warme Herzen aus. Auch der Norden kann mit dem gewissen "Je ne sais quoi" punkten: ein Frühstücks-Croissant im gediegen-klassischen Ambiente des "Café Paris", dann in der Kunsthalle ein Tête-à-Tête mit Manet, Monet und Gauguin. Und was gibt es Schöneres als einen romantischen Spaziergang durch das mediterran-pittoreske Treppenviertel in Blankenese – fast wie an der Côte d'Azur?

Skandinavien: Vällkommen till Danmark og Sverige

Und dann wäre da ja noch das skandinavische Hamburg: Nicht nur die Nähe zu unseren Dänischen Nachbarn und die lange gemeinsame Geschichte (der Westen Hamburgs war bis vor 150 Jahren dänisch) verbindet Hamburg mit dem Norden Europas. Man kann sich auch neben dem "Alter Schwede" genannten eiszeitlichen Felsen am Elbstrand einmal klein wie eine Lego-Figur fühlen und unter den Fittichen von "Frau Larsson" im Pippi Langstrumpf-Stil essen gehen. Kleine und große Liebhaber des skandinavischen Designs finden im "Lille Ting" das perfekte Mitbringsel und wer es etwas aufregender mag, wird in "Jussis Krimicafé" von spannender Literatur gefesselt. Und am Ende eines langen Mittsommer-Tages kann man sich im gemütlich nordischen Ambiente des Scandic-Hotels ganz wie zu Hause fühlen.

Das war aber noch längst nicht alles – in Hamburg kann man auch auf japanischen, spanischen oder portugiesischen Pfaden wandeln ... Gerade in diesem Sommer, in dem alles anders ist, kann die ganze Welt in Hamburg erlebt werden. Anregungen finden sich unter www.dieweltinhamburg.de oder man begibt sich auf eigene Länder- Entdeckertour durch Hamburg. Zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Hamburger Doppeldecker-Stadtrundfahrten. Für einen Vormittag, einen ganzen Tag oder ein Wochenende – inklusive Übernachtung in den Hamburger Hotels mit Länderbezug.

Sommer in Hamburg: Die ganze Welt und weitere Tipps mit der Hamburg CARD Local

Der ideale Begleiter für die Reise ist die “Hamburg CARD Local", die schon ab 3,90 Euro pro Tag bis zu 50% Rabatt bei über 150 touristischen Angeboten wie Hafenrundfahrten, Sightseeing-Touren mit den Roten Doppeldeckern, Sehenswürdigkeiten und Museen bietet. Mehr Infos und Buchung unter www.hamburg-tourism.de/buchen/hamburg-card/local.

Die Card ist auch in der kostenlosen App "Hamburg – erleben und Sparen" buchbar, mit der man bequem Rundgänge und –fahrten individuell planen kann: www.hamburg-tourism.de/das-ist-hamburg/infos/app-hamburg-erleben-sparen.

Noch mehr Tipps für sommerliche Ausflüge in der eigenen Stadt und für Tagesausflüge aus dem Hamburger Umland oder von der Nord- und Ostsee sind hier zusammengestellt: www.hamburg-tourism.de/das-ist-hamburg/hamburg-das-ganze-jahr/hamburg-im-sommer/