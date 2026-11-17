Wann? Samstag, 21. November 2026, von 11.00 bis 14.00 Uhr Wo? Badesteg vor dem Segelcamp an der Kiellinie

Charity-Eisbaden an der Kiellinie

Am Samstag, den 21. November 2026, verwandelt sich der Badesteg am Segelcamp an der Reventlouwiese in einen Ort der Solidarität und des Mutes. Zwischen 11:00 und 14:00 Uhr können Interessierte spontan ins eiskalte Wasser der Kieler Förde steigen. Für jeden Teilnehmenden spenden die Stadtwerke Kiel fünf Euro an die gemeinnützige Einrichtung "Kieler Anker", die jüngst ihren fünften Geburtstag feierte.

Die gesamte Spendensumme fließt direkt in das Projekt "Mittagstische für Wohnungslose". Nach dem Eisbad gibt es kostenlose Heißgetränke zum Aufwärmen. "Als Energieversorger sind wir bereits seit über 120 Jahren Experte im Bereich Wärme", erklärt Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel AG. Wärme entstehe nicht allein durch Heizung, sondern auch durch Solidarität und Menschlichkeit.

Lukas Lehmann, Geschäftsleiter des Kieler Ankers, betont: "Aus der Eiseskälte zurück ins Warme, das ist quasi unser Programm." Ein warmes Essen und ein Platz am Tisch bedeuteten für die Gäste Zugehörigkeit und Hoffnung. Alle Mutigen, die ins kalte Wasser springen, helfen genau das zu ermöglichen.

Sicherheit steht an erster Stelle

Die Wasserwacht begleitet die Aktion mit ausgebildeten Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern. Zusätzlich stehen erfahrene Eisbademeister bereit, die mit wertvollen Tipps und Hinweisen zur Seite stehen. Nach dem Bad steht die Rune Sauna kostenlos zur Verfügung.

Das Event bietet weit mehr als nur Eisbaden. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm für die ganze Familie sorgt für Unterhaltung und gute Stimmung. Am Glücksrad warten kleine Preise, während verschiedene Informationsangebote und Mitmachaktionen zum Verweilen einladen. Wer nicht selbst ins Wasser steigen möchte, kann die Aktion vom Ufer aus unterstützen. Zuschauende feuern die mutigen Badenden an und genießen die Atmosphäre an der Förde.

Ob als mutiger Badender oder als anfeuernder Zuschauer: Alle tragen dazu bei, dass Menschen in schwierigen Lebenslagen Wärme, Fürsorge und Hoffnung erfahren. Jeder Sprung zählt, jede Unterstützung hilft.

Mehr über soziale Projekte und Events in der Landeshauptstadt findet sich auf kiel-magazin.de mit vielen weiteren Tipps.