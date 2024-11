Werkstatt-Theater Kiel zeigt "Eingeschlossene Gesellschaft" von Jan Weiler

Das Werkstatt-Theater Kiel präsentiert im November 2024 das Stück "Eingeschlossene Gesellschaft" von Jan Weiler an zwei verschiedenen Spielorten in Kiel. Die Aufführungen finden am 22. und 23. November in der Hansastraße 48 sowie am 30. November im Maritimen Viertel in der Arkonastraße 1 in Kiel-Wik statt. Der Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20.00 Uhr.