Onlinevortrag: Eine virtuelle Reise nach Äthiopien

Äthiopien ist ein Land der Gegensätze und der Superlative – es gilt als Wiege der Menschheit und blickt auf mehr als 2000 Jahre Geschichte zurück. Heutzutage wachsen in der Hauptstadt Addis Abeba modernste Bürotürme in den Himmel, während in den Provinzen eine wenig effiziente Agrarwirtschaft dominiert.