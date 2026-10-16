Graffiti-Kunst für mehr Sichtbarkeit
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Der Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein gestaltet die Fassade seiner Begegnungsstätte in der Melanchthonstraße 31 neu. Mit bunten Graffiti-Motiven ist ein Kunstwerk entstanden, das das Thema "anders sehen" mit Humor und Kreativität umsetzt.
Motive gemeinsam entwickelt
In zwei Workshops im September 2026 entwickelten rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die Ideen für die neue Fassade. Sowohl blinde und sehbehinderte Mitglieder des BSVSH als auch Nachbarn und Interessierte aus Kiel brachten ihre Vorstellungen ein. Unter der professionellen Anleitung der Künstler Christoph Kröger und Sascha Gremmel vom Kollektiv Vanartizm entstanden erste Skizzen und eine umfangreiche Motivsammlung.
Im Gespräch entwickelten sich die Bilder stetig weiter. Die Teilnehmenden diskutierten über verschiedene Darstellungsformen und sammelten Ideen für ein buntes Wimmelbild. Dabei stand das Motto "Gemeinsam sehen wir anders" im Mittelpunkt. Die Workshops ermöglichten einen kreativen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Sehbehinderung.
25 Meter Kunst
Die Fassade zeigt auf 25 Metern Länge wichtige Themen für blinde und sehbehinderte Menschen. Ein Tandemfahrrad mit Adleraugen vorne und der Schubkraft eines Maulwurfs hinten symbolisiert die Zusammenarbeit. Auch das Sehen mit verschiedenen Augenerkrankungen und die Nutzung von Hilfsmitteln wird thematisiert. Eine Punktschriftmaschine und ein ertastbares Kieler Wahrzeichen sind ebenfalls zu sehen.
Besonders spannend sind die taktilen Elemente, die in das Kunstwerk integriert wurden. Diese ermöglichen es auch blinden Menschen, die Fassade zu erleben. Das Gesamtkonzept verbindet visuelle und haptische Erfahrungen und macht Kunst für alle zugänglich. Humor spielt dabei eine wichtige Rolle und lädt zum Schmunzeln ein.
Wie wurde die Fassade eingeweiht?
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Am 15. Oktober 2026 fand die feierliche Einweihung statt, passend zum Internationalen Tag des weißen Stocks. Bürgermeister Gerwin Stöcken stellte die neue Fassade um 13 Uhr offiziell vor. Im Anschluss öffnete die Begegnungsstätte bis 18 Uhr ihre Türen für ein Nachbarschaftsfest mit buntem Programm.
Der BSVSH und die Regionalgruppe Kiel stellten sich vor. Mit dabei waren Expertinnen für Audiodeskription, die Blickpunkt Auge Beratung sowie lokale Partner wie das Café Prinz Willy, die Resteritter und Radeln ohne Alter. Die Veranstaltung fand im Rahmen der "Woche des Sehens" statt und setzte ein starkes Zeichen für Inklusion.
Wer förderte das Projekt?
Das Projekt wurde von der Landeshauptstadt Kiel aus dem Fonds "Gemeinsam Kiel gestalten" 2024 gefördert. Dieser Fonds unterstützt Initiativen, die das Zusammenleben in der Stadt stärken und öffentliche Räume aufwerten. Die Neugestaltung der Fassade macht nicht nur die Begegnungsstätte attraktiver, sondern schafft auch Aufmerksamkeit für die Themen Blindheit und Sehbehinderung.
Eine ausführliche Audiodeskription des Kunstwerks steht in Text- und Audioversion auf der Website des BSVSH zur Verfügung. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie kreative Teilhabe und Inklusion in Kiel gelebt werden. Die 25 Meter lange Fassade ist nun ein buntes Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Verständnis.
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