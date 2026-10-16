Motive gemeinsam entwickelt

In zwei Workshops im September 2026 entwickelten rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die Ideen für die neue Fassade. Sowohl blinde und sehbehinderte Mitglieder des BSVSH als auch Nachbarn und Interessierte aus Kiel brachten ihre Vorstellungen ein. Unter der professionellen Anleitung der Künstler Christoph Kröger und Sascha Gremmel vom Kollektiv Vanartizm entstanden erste Skizzen und eine umfangreiche Motivsammlung.

Im Gespräch entwickelten sich die Bilder stetig weiter. Die Teilnehmenden diskutierten über verschiedene Darstellungsformen und sammelten Ideen für ein buntes Wimmelbild. Dabei stand das Motto "Gemeinsam sehen wir anders" im Mittelpunkt. Die Workshops ermöglichten einen kreativen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Sehbehinderung.

25 Meter Kunst

Die Fassade zeigt auf 25 Metern Länge wichtige Themen für blinde und sehbehinderte Menschen. Ein Tandemfahrrad mit Adleraugen vorne und der Schubkraft eines Maulwurfs hinten symbolisiert die Zusammenarbeit. Auch das Sehen mit verschiedenen Augenerkrankungen und die Nutzung von Hilfsmitteln wird thematisiert. Eine Punktschriftmaschine und ein ertastbares Kieler Wahrzeichen sind ebenfalls zu sehen.

Besonders spannend sind die taktilen Elemente, die in das Kunstwerk integriert wurden. Diese ermöglichen es auch blinden Menschen, die Fassade zu erleben. Das Gesamtkonzept verbindet visuelle und haptische Erfahrungen und macht Kunst für alle zugänglich. Humor spielt dabei eine wichtige Rolle und lädt zum Schmunzeln ein.

Wie wurde die Fassade eingeweiht?