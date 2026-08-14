So packt man eine zahngesunde Schultüte

Bunte Stifte, Seifenblasen und Radiergummis machen Kindern mindestens genauso viel Freude wie Süßigkeiten. Auch Socken mit Lieblingsfiguren, Kinderpflaster oder ein Malblock sind schöne Überraschungen. Gutscheine für einen Zoobesuch, einen Schwimmbadtag oder eine gemeinsame Fahrradtour schaffen wertvolle Erinnerungen. Mit einem Schlüsselanhänger, Kinderwecker oder der ersten eigenen Uhr unterstützt ihr die wachsende Eigenständigkeit eurer Kinder.

Süßigkeiten müssen nicht komplett aus der Schultüte verbannt werden, die Menge und Auswahl machen den Unterschied. Wählt die Lieblingssüßigkeit eures Kindes aus und macht sie zu etwas Besonderem. So lernen Kinder früh, dass Süßes nicht selbstverständlich ist. Zahnfreundliche Alternativen bieten zusätzlich eine gute Balance zwischen Genuss und Gesundheit.

Warum ist Zahnpflege jetzt wichtig?

Gerade zur Einschulung beginnt für viele Kinder der Zahnwechsel, die ersten Wackelzähne fallen aus und bleibende Backenzähne brechen durch. Diese benötigen besonders gründliche Pflege. Eine neue, bunte Zahnbürste in der Schultüte erinnert spielerisch daran. Bunte Zahnseidesticks machen die Reinigung der Zahnzwischenräume zum farbenfrohen Ritual und ergänzen das tägliche Zähneputzen perfekt.

Mit dem Schulstart gewinnt die Vorsorge noch mehr an Bedeutung. Gute Prophylaxe ruht auf vier Säulen:

kontinuierliche häusliche Mundhygiene

zahngesunde Ernährung

Fluoridierung

regelmäßige Zahnarztbesuche

So bleiben die neuen bleibenden Zähne von Anfang an gesund und stark.

Eine liebevoll zusammengestellte Schultüte muss nicht mit Bergen von Süßigkeiten gefüllt sein. Kinder freuen sich über Kleinigkeiten, die schön sind oder Spaß machen. Ein buntes Freundebuch erleichtert beispielsweise die ersten Kontakte mit neuen Mitschülern. Nachhaltige, kreative Geschenke bleiben lange in Erinnerung und zeigen euren Kindern, dass dieser besondere Tag mit Bedacht gestaltet wurde.

Ihr plant noch mehr rund um den Schulstart? Wir von kiel-magazin.de haben zahlreiche weitere Ideen für euch.