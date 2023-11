Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder und Erwachsene

Wann? 2. November bis 2. Dezember 2023 Wo? ECHT.GUT.-Kaufhaus (Kasse)

Am 2. November 2023 eröffnete Gerwin Stöcken, Stadtrat für Soziales, die ECHT.GUT.-Aktion gemeinsam mit Karin Helmer, Geschäftsführerin der Kieler Stadtmission. "Die Geschenke sind nicht nur nette Gesten. Sie sind eine tatsächliche Unterstützung für Familien, die es aufgrund ihrer persönlichen oder finanziellen Lage nicht leicht haben – insbesondere zu Weihnachten!", so Stöcken.

Ob Kinder straffällig gewordener Eltern oder wohnungslose Erwachsene: die Klient:innen der Stadtmission, an die die Spenden weitergegeben werden, befinden sich ohnehin in schwierigen Lebenslagen. Während die Weihnachtszeit für viele eine Zeit des Überflusses ist, stellt sie für diese Menschen oft noch eine zusätzliche Herausforderung dar.

"Mit den Präsenten möchten wir den bedürftigen Personen zeigen, dass sie in ihren Notlagen nicht allein sind und es Menschen gibt, die helfen wollen", berichtet Karin Helmer, "viele Benefiz-Aktionen, die in der Weihnachtszeit initiiert werden, richten sich an Kinder. Uns ist es daher besonders wichtig, auch für Eltern und andere bedürftige Erwachsene Spenden zu sammeln."

Damit die Geschenke die richtigen Empfänger:innen erreichen, werden sie an der Kasse des ECHT.GUT.-Kaufhauses mit einem Aufkleber versehen, auf dem sich die Altersgruppe ankreuzen lässt. Außerdem sollten alle Spenden so verpackt werden, dass sie problemlos zur Durchsicht geöffnet und wieder verschlossen werden können: zum Beispiel in einem schönen Karton mit Deckel oder einer Geschenktüte.

Die Päckchen können bis einschließlich 2. Dezember 2023 ohne Terminvereinbarung an der Kasse des ECHT.GUT.-Kaufhauses in der Hasseer Straße 49, in 24113 Kiel abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr.

Fragen rund um die Spendenaktion beantwortet das ECHT.GUT.-Team der Stadtmission Kiel gerne unter der E-Mail-Adresse event@echtgut-kiel.de. Weitere Informationen rund um das Secondhand-Kaufhaus sowie die Stadtmission finden Sie unter www.echtgut-kiel.de und www.stadtmission-mensch.de.

Quelle: stadt.mission.mensch gemeinnützige GmbH