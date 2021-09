Echtes Kieler-Woche-Flair in Schilksee

Ob Backfisch, Pizza oder Eis: In Schilksee bleibt niemand hungrig. Außerdem gibt es dort Präsentationsstände der Kieler-Woche-Sponsoren sowie diverse Verkaufsstände in der Vaasahalle. Das vielfältige Angebot reicht dabei von der Kieler-Woche-Kollektion von Helly Hansen über den Segelservice von North Sails bis hin zu Präsentationen von Volvo, REWE, der boot Düsseldorf, der Förde Sparkasse und AIDA.

Am ersten "KiWo"-Wochenende besuchten schon mehr als 23.000 Besucher das Gelände – höchstens 1.650 Menschen gleichzeitig dürfen sich laut Hygienekonzept dort aufhalten. Die Gelegenheit zum Shopping in der Vaasahalle nahmen am Wochenende rund 5.000 Personen wahr. Die Stimmung und das Feedback von Besucher, Teilnehmer der Regatta sowie Organisatoren sind sehr gut. Dabei ist vor allem die Freude groß, dass in Schilksee wieder mit etwas mehr Leichtigkeit die Kieler Woche genossen werden kann.

Im Olympiazentrum Schilksee gelten besondere Hygieneregelungen. Zutritt erhalten nur Personen, die vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind (maximal 24 Stunden alter Test). Dort, wo der notwendige Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel