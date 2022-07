Secondhandkaufhaus ECHT.GUT. lädt zum Flohmarkt

Wann? Samstag, 27. August 2022, 10.00 bis 15.00 Uhr Wo? ECHT.GUT. Kaufhaus Anmeldung: per E-Mail an event@echtgut-kiel.de Kosten: Standgebühr 3,- Euro/Meter; 2,- Euro für einen Kleiderständer

Das Wichtigste zuerst: Für den ECHT.GUT.-Flohmarkt muss sich niemand in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett quälen. Denn erst, wenn sich um 10.00 Uhr die Türen des Secondhand-Kaufhauses öffnen, darf auch draußen an den Ständen gestöbert, gehandelt und gekauft werden.

Der Aufbau beginnt um 8.00 Uhr. Auch die oft nervenaufreibende Suche nach dem vermeintlich besten Platz bleibt den Händlern am 27. August 2022 erspart: Da sich alle Standflächen unmittelbar auf dem Kaufhausgelände befinden, muss garantiert niemand lange auf neugierige Schatzjäger warten.

Nur 3,- Euro Standgebühr wird pro Meter erhoben, für 2,- Euro zusätzlich wird ein Kleiderständer zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung erfolgt ganz einfach per E-Mail an event@echtgut-kiel.de.

Schon auf dem letzten ECHT.GUT.-Flohmarkt herrschte eine tolle Stimmung. Dafür, dass das auch dieses Mal so sein wird, sorgen unter anderem die lokalen Besonderheiten der Kooperationspartner. Die "Galerie Seepferdchen" und "Buntholz" verzaubern die Besucher mit kleinen Skurrilitäten und wunderschöner Upcycling-Kunst. Die veganen Snickers-Brocken von "das retro.", dem Café des Metro Kinos, waren beim letzten Mal restlos ausverkauft – dieses Mal hat das Team doppelt so viel Selbstgebackenes im Gepäck.

Bis 15.00 Uhr dürfen die Besucher am 27. August 2022 in der Hasseer Straße 49 in 24113 Kiel stöbern. Wer zwischendurch eine Verschnaufpause braucht, kann es sich in der kleinen Sofaecke bequem machen, die ebenso wie eine Umkleidekabine vom Kaufhaus-Team aufgebaut wird. Natürlich bietet ECHT.GUT. auf dem Flohmarkt auch eigene Secondhand-Schätze sowie liebevoll handgemachte Produkte aus der Werkstatt an.

Weitere Infos zu ECHT.GUT. und dem gemeinnützigen Träger, der Kieler Stadtmission, unter www.echtgut-kiel.de und www.stadtmission-mensch.de.

Quelle: stadt.mission.mensch gemeinnützige GmbH