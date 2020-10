Durchwachte Nacht in Schönkirchen

Wann? 24. und 25. Oktober 2020, Sa 20.00, So 19.00 Uhr Wo? Marienkirche Schönkirchen Eintritt: 16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro

Zum ersten Mal treten die Schauspielerinnen Susanne Schneider und Viola Schnittger am Samstag, 24. Oktober 2020, um 20.00 Uhr auf. Begleitet werden sie von den Musikern Jens Fischer (Gitarre) und Jens Schliecker (Keyboards). Einen Tag später, am Sonntag, 25. Oktober 2020, beginnt das gleiche Programm noch einmal um 19.00 Uhr.

Der persische Gelehrte Rūmī (1207-1273) näherte sich in seinen mystischen Gedichten der Liebe über das Universum an, das in Harmonie mit Gott steht. Dagegen wählte die deutsche Avantgardistin Else Lasker-Schüler (1869-1945) eher einen sehnsuchtsvollen und emotionalen Zugang in ihrer Poesie. In der Durchwachten Nacht verbinden sich beider Texte mit eigens komponierter Musik und Schauspiel zu einer einzigartigen Performance.

Quelle: Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein