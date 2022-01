Dunkelblum – Lesung mit Eva Menasse im Literaturhaus SH

Wann? Dienstag, 18. Januar 2022, 19.00 Uhr Wo? Literaturhaus SH Eintritt: 10,- / ermäßigt 7,- Euro Buch: Dunkelblum direkt bei Amazon bestellen.

Keiner will darüber reden, aber die dunkle Vergangenheit lässt sich nicht länger verbergen. Im Herbst 1989 kommt ein älterer Mann aus Boston nach Dunkelblum im Burgenland, auf den ersten Blick eine Kleinstadt wie jede andere. Er scheint sich für Ereignisse in den Dreißiger- und Vierzigerjahren zu interessieren, über die niemand reden will, denn hinter der Fassade der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens.