Ein europaweites Erinnerungsprojekt

Stolpersteine sind ein europaweites Erinnerungsprojekt des Künstlers Gunter Demnig. Seit 2003 hat er über 68.000 Steine in mehr als 1.300 Städten verlegt. Allein in Kiel erinnern bereits 270 Stolpersteine an NS-Opfer. Die etwa zehn mal zehn Zentimeter großen Steine tragen Messingplatten mit Namen und Lebensdaten. Sie werden vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Verfolgten ins Pflaster eingelassen.

Demnigs Ziel ist klar: "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist." Mit jedem Stein wird sichtbar gemacht, dass die Opfer Teil der Stadtgesellschaft waren. Die Steine geben ihnen ihren Namen und ihren Platz in unserer Erinnerung zurück. Finanziert wird das Projekt durch private Spenden.

Die Schicksale der drei Männer

Die drei Stolpersteine erinnern an Anton Poloczek, Emil Rudolf Friedrich Bebensee und Hermann Berthold Heinrich Karl Bulan. Alle drei Männer wurden während der NS-Zeit verhaftet, verfolgt und ermordet.

Anton Poloczek, Jahrgang 1897, wurde 1936 verhaftet, von der Gestapo gefoltert und nach § 175 verurteilt, der sexuelle Beziehungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Er durchlitt mehrere Zuchthäuser und das KZ Mauthausen, wo er am 26. Dezember 1942 ermordet wurde.

Emil Rudolf Friedrich Bebensee, geboren 1894, wurde ins KZ Sachsenhausen deportiert. Dort wurde er am 13. Dezember 1939 ermordet.

Hermann Berthold Heinrich Karl Bulan, Jahrgang 1902, wurde am 7. April 1940 verhaftet. Er kam 1942 ins KZ Neuengamme und 1944 ins KZ Majdanek, wo er am 24. März 1944 starb.

Die erste Verlegung fand um 15.00 Uhr in der Gefionstraße 4 für Anton Poloczek statt. Um 15.45 Uhr folgte die zweite Verlegung in der Waisenhofstraße 36 für Emil Rudolf Friedrich Bebensee. Die dritte und letzte Verlegung erfolgte um 16.30 Uhr in der Gutenbergstraße 12 – für Hermann Berthold Heinrich Karl Bulan. An allen drei Orten versammelten sich viele Menschen zum gemeinsamen Gedenken.

Engagement macht Erinnerung möglich

Die Recherche zu den Lebenswegen der drei Männer war nur durch engagierte Menschen möglich. Insbesondere Frau Dr. Sabine Moller und das Zentrum zur Geschichte Kiels in der Hopfenstraße haben mitgeholfen. Sie unterstützten bei der Recherche und Vorbereitung. Auch privat Engagierte wie Hannah Frahm, Sascha Bebensee und Ulrich Poppe trugen mit ihrer Arbeit dazu bei.

Durch die Verlegung wird ihre Existenz wieder Teil des öffentlichen Raums. Die Initiative setzt damit ein klares Zeichen gegen das Vergessen in derzeit poltisch bedenklichen Zeiten. Jeder Stein ist eine Mahnung und eine Erinnerung zugleich, dass sich das Geschehene niemals wiederholen darf.

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