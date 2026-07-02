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Drei Jahrzehnte Erfolgsgeschichte

Die Bilanz des Vereins ist beeindruckend. Am 21. April 1996 gegründet, zählte der Freundeskreis zunächst über 100 Mitglieder – heute sind es stolze 703 mit steigender Tendenz. In drei Jahrzehnten haben sie den Botanischen Garten mit zahlreichen Projekten aktiv mitgestaltet. Von Kunstwerken über Bauprojekte bis zu wissenschaftlichen Veranstaltungen prägt das Engagement das Gesicht des Gartens nachhaltig.

Der Informationspavillon am Eingang, im Oktober 2020 eingeweiht, ist eine komplette Spende des Freundeskreises und dient als zentraler Treffpunkt. Kunstwerke wie "Zwei Kämpfende Vögel" von Pierre Schumann oder die "Hüterin der Quelle" von Gisela Milse, gefördert durch die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse. bereichern den Garten. Die Turmskulptur "Refugium" des international anerkannten Künstlers Jo Kley setzt weitere künstlerische Akzente.

Bauprojekte prägen das Gelände

2013 entstanden ein zusätzlicher Weg Richtung "Amerika" und eine neue Spielfläche für die kleinen Besucher. 2011 und 2012 richteten wir gemeinsam mit den Gartenmitarbeitern das Gondwana- und Lotos- bzw. Kamelien-Schauhaus am Haupteingang her. Diese Projekte machen den Garten zugänglicher und erlebbarer. Jeder Weg, jedes Gebäude erzählt von 30 Jahren gemeinsamer Gestaltungskraft.

Das 30-jährige Bestehen fällt mit einer internationalen Auszeichnung zusammen. Im April 2026 erhielt der Botanische Garten Kiel als erster in Deutschland das Gütesiegel des Weltverbands der Botanischen Gärten. Diese Anerkennung bescheinigt höchste Standards in Forschung, Artenschutz und Bildung. Der Erfolg ist auch ein Verdienst des jahrzehntelangen Engagements des Freundeskreises.

Ein Garten mit globaler Vielfalt

Auf rund acht Hektar Fläche entdeckt ihr etwa 14.000 Pflanzenarten aus aller Welt. Ein zehn Kilometer langes Wegenetz führt euch zwischen den Kontinenten. Von Amerika über Asien bis zu heimischen Biotopen wie Wald, Heide und Moor. Ihr erkundet Hochgebirge, tropische Gewächshäuser und Trockengebiete. Der Garten blickt auf eine 350-jährige Geschichte, wenn auch zunächst an anderer Stelle als der heutige Garten, zurück und gehört zum Botanischen Institut der Christian-Albrechts-Universität.

IN Zukunft wollen sie den Botanischen Garten als Ort für Wissenschaft und Begegnung weiter stärken. Dazu gehören öffentliche Veranstaltungen, die Förderung von Publikationen und wissenschaftlichen Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Botanik. Außerdem sollen Maßnahmen zum Ausbau der Pflanzensammlungen und der notwendigen Einrichtungen unterstützt werden.

Falls ihr Interesse habt, den Garten aktiv mitzugestalten: Eine Mitgliedschaft im Freundeskreis ermöglicht es, die nächsten Jahrzehnte aktiv mitzugestalten. Mit über 700 Mitgliedern ist der Verein bereits breit aufgestellt, doch je mehr sie werden, desto mehr Projekte können verwirklicht werden.

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