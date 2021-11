Veranstaltungsreihe "Diversity in Aktion"

Den Auftakt macht ein Online-Vortrag zum Thema "Gesundheit jenseits der Cis-Geschlechtlichkeit", also gesundheitliche Bedarfe von geschlechtlich nonkonformen Menschen, am 22. November 2021, aus Anlass des internationalen "Transgender Day of Remembrance".

Der Gedenktag für die Opfer trans*feindlicher Gewalt findet in diesem Jahr weltweit zum 20. Mal statt. An der CAU Kiel werden zu diesem Aktionstag die Flaggen der trans*, inter* und nicht-binären Community gehisst, an der FH Kiel die Flagge der trans* Community.

Am internationalen "Tag der Menschen mit Behinderung" am 3. Dezember 2021 folgt der Online-Vortrag "I have a dream..." – Vision einer diversitätsgerechten Hochschule. Die Vereinten Nationen haben den Aktionstag für mehr Sichtbarkeit und Chancengerechtigkeit für Menschen mit Behinderungen 1993 ins Leben gerufen.

Am "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus" am 27. Januar 2022 endet die Veranstaltungsreihe mit einer Exkursion ins Jüdische Museum in Rendsburg für Studierende und Mitarbeitende der drei Hochschulen.

Das Programm

Montag, 22. November 2021, 17.00 bis 18.30 Uhr

Online-Vortrag: Gesundheitsversorgung jenseits der Cis-Geschlechtlichkeit. Realitäten und Bedarfe für geschlechtlich nonkonforme Menschen.

Referierende Person: Jan Jules Himme (kein Pronomen)

Freitag, 3. Dezember 2021, 17.00 bis 18.30 Uhr

Online-Vortrag: "I have a dream..." Vision einer diversitätsgerechten Hochschule

Referentin: Dr. Nicole Viktoria Przytulla (Pronomen: sie/ihr)

Donnerstag, 27. Januar 2022, 17.00 bis 18.30 Uhr

Exkursion ins Jüdische Museum in Rendsburg

1. Führung: "This is me – queer und religiös?"

2. Führung: Stolpersteinführung durch Rendsburg

Es können insgesamt 40 Personen an der Exkursion teilnehmen.

Die Gruppe wird für die Führungen getrennt.

Quelle: FH Kiel