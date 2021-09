Digitalisierung gemeinsam gestalten: Mitdiskutieren im Online Barcamp

Was für Chancen bietet die derzeitige Coronasituation, um das Thema Digitalisierung auf eine neue Ebene zu führen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des ersten Online-Barcamps "MESH Up! 2021". Unter dem Motto "Digitalisierung gemeinsam gestalten" können alle Interessierten am Freitag, 17. September 2021, mitdiskutieren und eigene Impulse geben. Eine Registrierung ist jetzt möglich.