Digitale Kieler Weihnachtswelt

Die 13 Weihnachtsbuden und ein Karussell in der Fußgängerzone zwischen Holstenplatz und Alter Markt bieten zwar ein kleines Angebot live vor Ort, doch viele der beliebten Stände vom Weihnachtsdorfpunsch über Dresdner Christstollen bis zum Frühstücksbrettchen aus Olivenholz fehlen einfach schmerzlich.

Am 5. Dezember 2020 ist der 1. Digitale Kieler Weihnachtsmarkt unter www.kieler-weihnachtsmaerkte.de an den Start gegangen und bietet im Rahmen der Hilfsinitiative "Kiel hilft Kiel" eine Auswahl an Weihnachtsartikel zum Bestellen für Zuhause.

Im Fokus dieses digitalen Projektes steht, wie schon zum Start der Plattform www.Kiel-hilft-Kiel.de im März, in erster Linie die Unterstützung des lokalen Handels, der durch Corona stark eingeschränkt und teilweise in seiner Existenz bedroht ist. Darüber hinaus werden auf der Plattform auch die Standbetreiber unterstützt, die eigentlich vor Ort präsent gewesen wären, doch nun auf das wichtige Weihnachtsmarktgeschäft in der Landeshauptstadt verzichten müssen.

So sieht der digitale Weihnachtsmarkt aus:

Charmant verpackt hinter festlichen Weihnachtshütten werden die vier Kategorien Geschenkartikel, Kunsthandwerk, Essen & Trinken sowie Sonstiges präsentiert. Von den dort gelisteten Unternehmen geht es mit nur einem Klick weiter zur bequemen Onlinebestellung im Kauf.Lokal.sh Onlineshop. Die Kaufabwicklung und Versendung der Pakete übernimmt ebenfalls der Kauf.Lokal.sh Shop.

Für etwas Unterhaltung und Weihnachtliches Flair sorgen weitere Rubriken auf der Website:

Die digitale Veranstaltungsbühne führt die Besucher zu virtuellen Veranstaltungen

Die Kategorie "Weihnachtsbuden in der Innenstadt" präsentiert alle 13 Weihnachtsbuden, die sich real in der Kieler Innenstadt befinden und zeigt auf einer Karte, wo sich welcher Stand befindet.

Do it yourself (DIY) & Rezeptideen bieten Anleitungen zum Selbermachen wie z.B. Kaltporzellan-Anhänger, Plätzchenrezepte und ähnlichen für Groß und Klein.

Sehnsucht und Zuversicht zugleich bieten Videos und Fotos der Kieler Weihnachtsmärkte 2019 und des Stadtwerke Eisfestivals

Weihnachtsgrüße an die Liebsten können an Kiel-Marketing gesendet werden, die aus den täglichen Zusendungen fünf Grüße im Losverfahren auswählt und über ihren Instagram Kanal @kielsailingcity mit einer Reichweite von 1 Mio. verbreitet sowie auf der Website in einer Slideshow gezeigt. Täglich neu mitmachen lohnt also, da Einsendungen vergangener Tage nicht mehr berücksichtigt werden können!

Der Kiel-Sailing-City Adventskalender mit täglichen Gewinnen, ist hier ebenfalls zu finden.

Weitere Infos unter www.kieler-weihnachtsmaerkte.de

Quelle: Kiel Marketing