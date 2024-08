Digitaler Engel macht Halt in Kiel: Kostenlose Digitalisierungs-Workshops für Senioren

Der Digitale Engel, ein mobiles Ratgeberteam zu Digitalfragen von Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN), macht am Dienstag, 27. August 2024, Station beim nettekieler Ehrenamtsbüro in Kiel. Von 10.00 bis 16.00 Uhr klären Digitalexperten alle Fragen rund um die elektronische Patientenakte (ePA), das E-Rezept sowie das Thema Künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung richtet sich speziell an Seniorinnen und Senioren, die ihr digitales Wissen erweitern möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.