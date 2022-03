Digitale Studien-Info-Tage an der Landesuniversität Kiel

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) lädt vom 8. bis 10. März 2022 Schüler, Studieninteressierte sowie Studierende zu den digitalen Studien-Informations-Tagen ein. Über 100 Vorträge, Videos und virtuelle Beratungsstände bieten Informationen zu Studiengängen in Bachelor, Master und Staatsexamen sowie zum Studieren, Arbeiten und Leben an der Uni Kiel an.