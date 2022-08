Pop-Titan Dieter Bohlen geht 2023 auf große Live-Tour

Wann? Freitag, 21. April 2023, Einlass 18.00 Uhr, Beginn 19.30 Uhr Wo? Kiel Wunderino Arena Tickets eventim.de

Es ist wahr! Ihr habt richtig gehört! He – the one and only, "Pop-Titan" Dieter Bohlen – is back! Es ist das größte Comeback aller Zeiten: Dieter Bohlen kommt nicht nur zurück zu DSDS (RTL), sondern auch zurück auf die Bühnen der Nation.

In zwölf Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich wird der Gigant der Unterhaltungsbranche im Frühjahr 2023 seine Fans begeistern und die ein oder andere Überraschung bereithalten.

Tickets sind ab Freitag, den 12. August 2022 über Eventim erhältlich. Dieter Bohlen, Sänger und Produzent, Pop-Titan, Moderator, TV-Größe: Dieser Mann ist aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken.

Seit den 1980er-Jahren jagt ein Erfolg den nächsten, die Liste seiner Auszeichnungen ist lang. Bekannt ist der Entertainer vor allem durch seine Erfolge mit "Modern-Talking", eine der erfolgreichsten Bands weltweit, die aus Deutschland kommt.

Songs wie "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie" und "Atlantis Is Calling" (S.O.S. for Love) gingen um die ganze Welt.

Dieter Bohlen ist der einzige Künstler, der 25 Nummer 1 Hits nachweisen kann und mit über 1.000 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde.

Besondere Prominenz erreichte Bohlen als Juror bei der beliebten Castingshow "DSDS" und "Das Supertalent" (RTL). 18 Jahre lang kritisierte, lobte, förderte er angehende Sänger.

Mit seiner gnadenlos ehrlichen Art und seinen legendären Sprüchen polarisierte Dieter Bohlen als Juror der Sendungen. Für die meisten Anhänger der Castingshows ist es genau dieser besondere Charme, der entertaint und die Einschaltquoten in die Höhe treibt.

Als Produzent und Songwriter verhalf Dieter Bohlen einer Vielzahl der Finalisten der Castingshow zu deutschlandweiter Bekanntheit, diversen Auszeichnungen und Nummer 1 Hits.

Darunter Mark Medlock, Pietro Lombardi, Alexander Klaws und Beatrice Egli. "Das größte Comeback aller Zeiten" im Jahr 2023 beinhaltet auch die Rückkehr von Dieter Bohlen zu der Kult-Sendung DSDS!



2023 wird Dieter Bohlen voraussichtlich zum letzten Mal mit seiner 7-köpfigen Band auf eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen und seinen Fans die Show des Jahrzehnts liefern. ES WIRD MEGA!

Tickets sind ab Freitag, 12. August 2022, über eventim.de erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Dienstag, 16. August 2022.

Infos gibt es auch hier: sparkassenpark.de

Termine

Sonntag, 16. April 2023 Berlin, Max-Schmeling-Halle

Mittwoch, 19. April 2023 Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

Freitag, 21. April 2023 Kiel, Wunderino Arena

Samstag, 22. April 2023 Hamburg, Sporthalle

Dienstag, 25. April 2023 Dortmund, Westfalenhalle

Samstag, 29. April 2023 Magedeburg, GETEC-Arena

Sonntag, 30. April 2023 Erfurt, Messe

Montag, 1. Mai 2023 Düsseldorf, Mitsubishi Electric HALLE

Freitag, 5. Mai 2023 Dresden, JOYNEXT Arena

Sonntag, 7. Mai 2023 Köln, Palladium

Montag, 8. Mai 2023 Zürich, Hallenstadion

Dienstag, 9. Mai 2023 Wien, Wiener Stadthalle

