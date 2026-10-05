Wann? Samstag, 14. November 2026, 13.30 und 18.00 Uhr Wo? MERKUR-Ostseehalle in Kiel Eintritt: Ab 32,90 Euro, 5 Euro günstiger für alle Kinder unter 14 Jahen, Tickets:

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Was passiert bei der 72. Auflage?

Bereits zum 72. Mal gibt die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein Einblicke in ihre Einsatzlagen, die Diensthundestaffel aus Kiel zeigt, was ihre vierbeinigen Kollegen draufhaben. Ein absolutes Highlight ist wieder die Motorradstaffel der Polizei Hamburg, die mit modernen und historischen Maschinen über die Bühne donnert. Dazwischen sorgen hochkarätige Artisten für Staunen, Musik bringt Schwung rein und Spaß ist sowieso garantiert. Zwei Shows gibt es, um 13.30 Uhr und um 18 Uhr.

Wie wurde aus Sport ein Showevent?

im Jahr 1952 fing alles als sogenannte "Sportschau der Polizei" an. Damals maßen sich Beamte in Leichtathletik, Handball, Kunstkraftsport und Leistungsturnen. Über die Jahrzehnte entwickelte sich daraus ein echtes Publikumsevent, bei dem nicht mehr der Wettkampf, sondern Information und Unterhaltung im Vordergrund stehen. Längst sind auch die Feuerwehr und regionale Vereine mit dabei, die das Event bereichert und am Leben hält.

Die uniformierten Helden des Alltags werden durch die Show mal ganz anders erlebbar und greifbar gemacht, Ihr seht, mit welcher Präzision die Diensthunde arbeiten, wie spektakulär die Motorradstaffel fährt und welche vielseitigen Aufgaben Polizei und Feuerwehr täglich stemmen. Yared Dibaba führt mit seinem norddeutschen Charme durch das Programm und macht die Show zu einem Erlebnis für alle Generationen.

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