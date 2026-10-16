Die Tauschmaus am Grünen Dreieck

Doch dann wurde die Tauschmaus bedauerlicherweise entwendet. Die Enttäuschung war groß, aber die Community ließ sich nicht entmutigen. Mit wundervollem Support aus der Nachbarschaft machten sich die Initiatorinnen Christina und Alina an die Arbeit und gestalteten eine neue Tauschmaus.

Im Sommer 2026 zog ein kleiner, bunter Tauschkasten namens "Tauschmaus" auf das Grüne Dreieck. Bei dem Kasten handelt es sich um einen neugestalteten und umfunktionierten Apothekerkasten, d Die Idee dahinter ist einfach: Menschen legen Dinge, die sie nicht mehr brauchen, in den Kasten und nehmen sich dafür etwas Neues mit. Die Nachbarschaft empfing die Initiative mit offenen Armen und eine Woche lang wurde wild und freudig getauscht.

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Die beiden beantragten daraufhin eine offizielle Genehmigung bei der Stadt Kiel, mit Erfolg. Das Grüne Dreieck und die Tauschmaus 2.0 wurden von der Stadt genehmigt. Damit ist das Projekt nun offiziell abgesegnet und kann langfristig bestehen bleiben.

Da in der neuen Tauschmaus viel Arbeit und Farbe steckt und der Winter bevorsteht, wird sie erst im Frühjahr 2027 an den Start gehen. Die Initiatorinnen planen ein kleines Einweihungs-Frühlings-Treffen mit der Nachbarschaft, um die neue Maus gebührend zu feiern. Christina und Alina danken allen Unterstützern und freuen sich darauf, das Viertel gemeinsam bunter zu gestalten. Alle Neuigkeiten rund um das Projekt gibt es auf Instagram unter tauschmauskiel. Feedback, Anfragen und Ideen sind jederzeit willkommen.

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