25 Jahre Strohfiguren in der Probstei

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Überregionaler Touristenmagnet

Die Probsteier Strohfiguren sind weit mehr als simple Dekorationen. Jede Gemeinde erschafft jährlich beeindruckende Skulpturen, die vier bis sechs Meter hoch werden können und echte Kunstwerke darstellen. Von maritimen Motiven über Yoga-Hühner bis zu Fischbrötchen, die Kreativität kennt keine Grenzen. Die Figuren verkörpern die Identität der jeweiligen Dörfer und ziehen Besucher in alle 19 Gemeinden der Region. So wird die gesamte Probstei zur lebendigen Ausstellungsfläche.

Hinter jeder Skulptur stehen engagierte Teams aus den Gemeinden. Vereine, Nachbarschaftsgruppen und Einwohner, die gemeinsam planen und bauen. Die Strohkünstler arbeiten oft wochenlang an ihren Projekten, tüfteln an Konstruktionen und setzen ihre Ideen mit viel Liebe zum Detail um. Das ehrenamtliche Engagement macht die Figuren zu authentischen Gemeinschaftswerken. Jede Skulptur erzählt eine eigene Geschichte und spiegelt den Charakter des jeweiligen Dorfes wider.

Wie entstand die Strohkunst-Tradition?

Die Geschichte beginnt mit Pitt Dorn, dem ehemaligen Geschäftsführer des Tourismusverbandes Probstei. Auf einer Tourismusmesse in Leipzig 1999 entdeckte er die Strohtage aus Stadtroda in Thüringen. Besonders beeindruckte ihn ein monumentales Brandenburger Tor aus Stroh mit Ausmaßen von vier mal sechs Metern auf einer Anhöhe. "Wir haben sofort gesagt: Das passt auch in die Probstei", erinnert sich der heute 79-Jährige.

Zunächst galt es, in den Dörfern Begeisterung zu wecken, das war kein Selbstgänger. Gemeinsam mit Amtsvorsteher Hagen Klindt leistete Pitt Dorn viel Überzeugungsarbeit, um Mitstreiter zu finden. Statt einer zentralen Veranstaltung wie in Stadtroda sollten die Figuren die ganze Region repräsentieren und "Reiseanlässe schaffen". Nach intensiver Konzeptarbeit wurden 2005 im Laboer Kurpark die ersten Strohfiguren präsentiert, ein Jahr später folgte der erste große Wettbewerb in Gödersdorf.

Von 2007 bis 2019 gab es einen Wettbewerb um die schönste Strohfigur. Zunächst bewertete eine Jury des Tourismusverbandes die Skulpturen, doch schon bald übernahmen die Besucher und Einwohner selbst die Bewertung. Die drei ersten Plätze wurden mit Geldpreisen belohnt, die Siegerehrung fand auf der Abschlussveranstaltung statt. Seit Corona pausiert der Wettbewerb um die schönste Figur, die Wiederaufnahme ist allerdings in Planung.

Welche Meisterwerke entstanden über die Jahre?

In Prasdorf saß 2012 ein lebensgroßer Udo Jürgens aus Stroh am Klavier, ein Kunstwerk, das für landesweites Aufsehen sorgte. Die Stakendorfer Strohfigur "Werner" gefiel sogar Zeichner Rötger Feldmann alias Brösel so gut, dass sie heute in seinem Garten steht. Das Brodersdorfer Team schuf 2016 die Trophäe "Die Leuchte des Nordens" für die NDR-Quizshow – komplett aus Stroh. Diese Beispiele zeigen die beeindruckende Handwerkskunst und Kreativität der Teams.

Die Vielfalt der Motive reicht von lokalen Bezügen bis zu überregional bekannten Persönlichkeiten und Symbolen. Manche Gemeinden setzen auf maritime Themen, andere auf humorvolle Szenen oder landwirtschaftliche Motive. Die Skulpturen sind während der gesamten Dauer vom 25. Juli bis 23. August zu bewundern. Lasst euch überraschen, was sich die Strohkünstler zum Jubiläum 2026 wieder ausgedacht haben.

Stempeln an 19 Orten

Vom 25. Juli bis 23. August 2026 könnt ihr alle 19 Strohfiguren bei der beliebten Stempel-Rallye entdecken. An jeder Skulptur findet ihr einen einzigartigen Stempel für euren Coupon. Sobald alle Felder ausgefüllt sind, gebt ihr ihn bis zum 19. August bei einer der Abgabestellen ab, den Tourist-Informationen in Schönberg, Laboe, Stein, Probsteierhagen, Marina Wendtorf oder im Amt Probstei. Unter allen Teilnehmern verlost der Tourismusverband drei hochwertige Präsentkörbe mit regionalen Produkten.

Den Coupon findet ihr im Sondermagazin ab dem 25. Juli in den Tourist-Informationen und vielen Betrieben der Region. Alternativ könnt ihr ihn direkt an den Strohfiguren mitnehmen oder auf probsteierkorntage.de herunterladen. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner findet am 23. August 2026 ab 14 Uhr im Schlosspark Probsteierhagen statt. So verbindet ihr Kunstgenuss mit einer spannenden Entdeckungstour durch die malerische Probstei und erlebt 25 Jahre Strohkunst-Tradition hautnah.

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