Die Stadtgalerie bekommt neue Beleuchtung

Warum bekommt die Galerie neues Licht?

Nach 25 Jahren Dauerbetrieb ist die alte Technik überholt. Die bisherigen Leuchtmittel entsprechen nicht mehr den europäischen Umweltvorgaben und sind nicht mehr erhältlich. Die über 400 Leuchtstoffröhren werden durch energiesparende LED-Röhren ersetzt, die modernen Museumsstandards entsprechen. "Der Zeitpunkt für den Einbau eines neuen Systems ist jetzt genau richtig", erklärt der technische Leiter Stephan Tresp.

Die LED-Beleuchtung bietet entscheidende Vorteile: Keine UV- oder Infrarot-Strahlung schont lichtempfindliche Exponate, während die digitale Programmierung jede Lampe einzeln ansteuerbar macht. Die präzise Steuerbarkeit ermöglicht flexible Lichtsituationen für jede Ausstellung und eine erstklassige Ausleuchtung bei gleichzeitig schonender konservatorischer Leistung. Zudem profitiert die Galerie in den kommenden Jahrzehnten von einer deutlichen Energieersparnis.

Erneuerung nicht nur in den Ausstellungsräumen

Die Erneuerung umfasst nicht nur die Ausstellungsräume. Auch Foyer und Eingangsbereich erhalten die neue Beleuchtung, denn dort werden ebenfalls Kunstwerke unter hochwertigen Bedingungen präsentiert. Parallel wird das Sammlungsdepot erweitert, um dem wachsenden Bestand durch Ankäufe und Schenkungen des Fördervereins gerecht zu werden. Die leeren Galerieräume werden für eine Neusortierung der Sammlung genutzt.

Während der Sanierung müsst ihr nicht auf Kieler Kunst verzichten. Vom 28. November 2026 bis 31. Januar 2027 zeigt die Städtische Galerie Delmenhorst Werke aus der Kieler Sammlung. Von Nachkriegsexpressionisten bis zu Gottfried-Brockmann-Preisträgern. Die Ausstellung "Darüber hinaus" vereint Arbeiten von fünf städtischen Galerien und präsentiert die Vielfalt kommunaler Kunsthäuser.

Am 11. Dezember 2026 startet der Betrieb mit der Ausstellung "Ungebremste Selbstbewegungen. Experimentelle Fotografie aus der späten DDR" in Kooperation mit dem Brandenburgischen Landesmuseum. Nach den erfolgreichen Ausstellungen zu Harald Duwe und italienischer Kunst wartet nun ein spannendes Fotografie-Projekt auf euch.

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