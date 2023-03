Die Stadtbahn geht in die nächste Runde

Öffentliche Auftaktveranstaltung für die zweite Planungsphase

Wann? Samstag, 4. März 2023, 15.00 Uhr Wo? Ratssaal Kieler Rathaus Eintritt: frei

Nachdem die Politik Ende vergangenen Jahres mit klarer Mehrheit den Beschluss für eine Tram gefasst hat, geht es nun in die weitere Umsetzung. Schon in etwa zehn Jahren sollen die ersten Züge rollen und bis dahin gibt es noch einiges zu tun.

Am kommenden Samstag, 4. März, um 15.00 Uhr wird mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung im Ratssaal des Rathauses die nächste Phase des Planungs- und Beteiligungsprozesses eröffnet. In zwei Vorträgen und einem offenen Dialogforum wird der enge Austausch mit den Kieler:innen fortgeführt.

Wie sehen die nächsten konkreten Planungsschritte aus? Was versteht man unter der Vorplanung und der Variantenfindung? Wie können Bürger:innen konkrete Rückmeldungen zur Planung geben? Diese und weitere Fragen werden am 4. März beantwortet. Nach Impulsen und Vorträgen der Stabstelle Mobilität und dem Planungsbüro Rambøll geht die Veranstaltung in ein offenes Dialogforum über.

Die Entscheidung für eine Stadtbahn fiel im November 2022 eindeutig aus. Klimaschonend, komfortabel und modern soll das hochwertige ÖPNV-System sein und damit wegweisend für die Zukunft der Mobilität in Kiel. Geplant wird ein 36 Kilometer langes Netz auf insgesamt vier Linien. Alle vier Linien führen am Kieler Hauptbahnhof vorbei. Gemeinsam mit der städtischen Verwaltung und den Kieler:innen gilt es nun, die verschiedenen Streckenabschnitte bis Ende 2024 konkret zu planen und zu gestalten.

"Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. In nur zwei Jahren 36 Kilometer Tramstrecke zu planen, ist bundesweit einzigartig", sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. "Warum diese Eile? Weil wir in Kiel dringend eine deutliche Verbesserung im ÖPNV brauchen, weil wir dafür eine Tram wollen, die gut in die Stadt integriert ist und weil ein ehrgeiziger Zeitplan in diesem Zusammenhang eine Planungsbeschleunigung bringt.

Unsere Verwaltung arbeitet deshalb priorisiert an der Umsetzung der Stadtbahnplanung. Meine Bitte an alle Kieler:innen: Beteiligen Sie sich, gestalten Sie mit und sorgen Sie so dafür, dass wir in Kiel einen attraktiven ÖPNV bekommen, mit dem die dringend notwendige Verkehrswende mit Tempo vorangebracht werden kann."

Beteiligen können sich Kieler:innen auf unterschiedliche Art und Weise: Eine zentrale Beteiligungswerkstatt am ZOB bietet als dauerhafte Anlaufstelle Raum für vertiefende Diskussionen und umfangreichen Austausch über die kommende Stadtbahn. Ergänzt wird das Angebot von dezentralen Veranstaltungen in den jeweiligen Stadteilen, um auf die individuellen Wünsche der Kieler:innen vor Ort genauer eingehen zu können.

Um sich ein besseres Bild von der Strecke machen zu können, werden im Frühjahr und Sommer entlang der Trasse Spaziergänge mit den Planer:innen angeboten. Zudem werden die Verantwortlichen mit Informationsständen auf verschiedenen Festen und Veranstaltungen in der Stadt vertreten sein. Über die einzelnen Planungsschritte direkt informiert wird bei digitalen Planungsupdates, die je nach Bedarf stattfinden. Zudem wird es die Möglichkeit geben, mit einem digitalen Kartensystem die Strecke interaktiv zu begutachten.

Am Ende der zweijährigen Beteiligungsphase werden drei Vorpläne entwickelt sein, die dann zur Abstimmung in die Ratsversammlung gehen. 2025 geht es dann in die Entwurfs- und Genehmigungsphase, um ab 2030 mit dem Bau beginnen zu können. Die erste Linie in Richtung Universität könnte dann bereits 2033 in den Betrieb gehen.

Mehr Informationen gibt es auf kiel.de/stadtbahn, im Blog kielmobil.blog und über die Social Media Kanäle der Landeshauptstadt Kiel.

Quelle: Lh Kiel