Schwere Schäden gefährden das Wahrzeichen

Die Mängelliste der St. Nikolai-Kirche ist lang und alarmierend. Fassadenteile drohen herabzustürzen, undichte Stellen durchziehen das Mauerwerk, der Kirchturm ist beschädigt und Ziegel platzen ab. Betroffen sind insbesondere die Außenfassade und der markante Turmhelm. Die Schäden sind so schwerwiegend, dass sowohl Sicherungsarbeiten als auch umfassende Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Vor dem Eingang steht bereits ein Schutzgerüst, das Passanten vor möglicherweise herabfallenden Steinen schützen soll.

Die Probleme haben eine komplexe Ursache. Ursprünglich wurde die Kirche 1242 erbaut, im Zweiten Weltkrieg dann vollständig zerstört und provisorisch wieder aufgebaut. Diese unterschiedlichen Materialien reagieren verschieden auf Feuchtigkeit und Witterung. Die Kirchengemeinde will trotz der Herausforderungen die historische Substanz erhalten und das erfordert besondere Sorgfalt bei der Sanierung.

Spendeninitiative für 2,5 Millionen Euro

Um die notwendigen Maßnahmen voranzubringen, startete die Kirchengemeinde am Freitag, dem 13. November 2026, eine Spendeninitiative. Die Summe, die für die Sanierung gebraucht wird, bewegt sich bei rund 2,5 Millionen Euro. Unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Kristina Herbst fand ab 18:30 Uhr eine Auftaktveranstaltung in der Nikolaikirche statt. Dabei wurden die Geschichte des Bauwerks, sein heutiger Zustand und die Dringlichkeit der Sanierung näher erläutert.

Ob über Spenden hinaus noch Geld zur Sanierung kommt, ist unklar. Die Kirchengemeinde ist mit Stiftungen, der Stadt, dem Land sowie dem Bund im Austausch. Da aber viele Gebäude saniert werden müssen, muss man um jeden Cent kämpfen. Fördermittel sind angefragt, doch konkrete Zusagen stehen noch aus. Wer die Kirche unterstützen möchte, findet Informationen und Spendenmöglichkeiten auf der Internetseite der Kirchengemeinde.

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