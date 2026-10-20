Die "Nicht ohne uns" Kampagne
Stadtinfo Rund um die Stadt
Menschen mit Einwanderungsgeschichte prägen Kiel seit Jahrzehnten. Sie arbeiten, gründen Unternehmen, schaffen Kultur und engagieren sich ehrenamtlich. Die Kampagne "Nicht ohne uns!" macht diese vielfältigen Beiträge jetzt sichtbar.
Plakate und Videos zeigen Vielfalt
Seit dem 12. Oktober machen Plakate im Kieler Stadtgebiet auf die Kampagne aufmerksam. Auf der Seite der Stadt und in den sozialen Medien könnt ihr Video-Interviews sehen. Darin erzählen Kielerinnen und Kieler mit Migrationsgeschichte aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen von ihren Erfahrungen. Sie berichten von ihrem Engagement und ihrer Verbindung zu Kiel.
Das Referat für Migration im Amt für Soziale Dienste hat die Kampagne gemeinsam mit dem Forum für Migrantinnen und Migranten entwickelt. Die Videos zeigen, wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte das Kieler Stadtbild mitgestalten. Von der Wirtschaft über Kunst bis zum Ehrenamt reicht die Bandbreite der Geschichten.
Von Gastarbeitern bis heute
Die Kampagne würdigt sowohl die sogenannte Gastarbeiter-Generation als auch jüngere Generationen und ihre Lebenswege. Sie zeigt, dass Zugehörigkeit nicht allein durch Arbeit und wirtschaftliche Leistungen definiert wird. Auch persönliche Geschichten, nachbarschaftliches Miteinander und gesellschaftliches Engagement tragen zum Zusammenleben bei.
Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiten in Kiel, gründen Vereine, übernehmen Verantwortung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Kampagne macht deutlich: Kiel ist nicht Kiel ohne diese Menschen. Sie sind ein wichtiger Teil der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt.
Klare Positionierung für Vielfalt
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"Nicht ohne uns!" ist eine klare Positionierung der Landeshauptstadt. Die Kampagne stellt sich gegen Ausgrenzung und macht deutlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund selbstverständlich zu Kiel gehören. Die Botschaft ist eindeutig: Kiel lebt von allen Menschen, die hier zu Hause sind. Unabhängig davon, wo sie geboren wurden, welche Sprache sie sprechen oder welche Geschichte sie mitbringen. Die Kampagne zeigt, dass Migration Kiel stark macht. Sie würdigt die Vielfalt der Stadt und die Menschen, die sie mitgestalten.
Noch mehr spannende Geschichten aus Kiel? Wir von kiel-magazin.de berichten regelmäßig über das Leben in der Landeshauptstadt.