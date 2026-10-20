Die "Nicht ohne uns" Kampagne

Plakate und Videos zeigen Vielfalt

Seit dem 12. Oktober machen Plakate im Kieler Stadtgebiet auf die Kampagne aufmerksam. Auf der Seite der Stadt und in den sozialen Medien könnt ihr Video-Interviews sehen. Darin erzählen Kielerinnen und Kieler mit Migrationsgeschichte aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen von ihren Erfahrungen. Sie berichten von ihrem Engagement und ihrer Verbindung zu Kiel.

Das Referat für Migration im Amt für Soziale Dienste hat die Kampagne gemeinsam mit dem Forum für Migrantinnen und Migranten entwickelt. Die Videos zeigen, wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte das Kieler Stadtbild mitgestalten. Von der Wirtschaft über Kunst bis zum Ehrenamt reicht die Bandbreite der Geschichten.

Von Gastarbeitern bis heute

Die Kampagne würdigt sowohl die sogenannte Gastarbeiter-Generation als auch jüngere Generationen und ihre Lebenswege. Sie zeigt, dass Zugehörigkeit nicht allein durch Arbeit und wirtschaftliche Leistungen definiert wird. Auch persönliche Geschichten, nachbarschaftliches Miteinander und gesellschaftliches Engagement tragen zum Zusammenleben bei.

Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiten in Kiel, gründen Vereine, übernehmen Verantwortung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Kampagne macht deutlich: Kiel ist nicht Kiel ohne diese Menschen. Sie sind ein wichtiger Teil der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt.

Klare Positionierung für Vielfalt