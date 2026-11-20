Die neuen Busunterstände am Sophienblatt
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Am Kieler Hauptbahnhof und Sophienhof sind die Bussteige jetzt moderner und komfortabler. Die Landeshauptstadt hat den Umbau der Fahrgastunterstände im Sophienblatt abgeschlossen. Die neuen Wartebereiche bieten mehr Barrierefreiheit und bessere Orientierung.
Moderne Ausstattung mit Grün
Zum Einsatz kommt das Modell „Zirkon Pro", eine Eigenentwicklung der Ströer Deutsche Städte-Medien GmbH. Die Ausstattung wurde speziell auf die Anforderungen am Kieler Hauptbahnhof abgestimmt. Eine Besonderheit: Die ersten Fahrgastunterstände in Kiel mit begrünten Dächern sind nun in Betrieb. Bereits im Herbst 2021 hatten das Tiefbauamt und der Eigenbetrieb Beteiligungen mit den Planungen begonnen.
Die neuen Fahrgastunterstände kommen ohne Seitenwände aus. Dadurch sind die Laufwege vor den Bussen deutlich breiter, was insbesondere das Ein- und Aussteigen erleichtert. Neben klassischen Sitzbänken stehen den Fahrgästen auch Anlehnbänke zur Verfügung. Die Fahrplanvitrinen sind so angeordnet, dass die Fahrpläne jederzeit gut einsehbar sind.
Zusätzliche Bussteigbezeichnungen auf den Rückseiten der Vitrinen erleichtern die Orientierung. Die Glasscheiben der Unterstände sind mit Sicherheitsmarkierungen nach aktuellen Standards ausgestattet. Dies erhöht die Sicherheit für alle Fahrgäste.
Verbessertes Leitsystem für Sehbehinderte
Im Zuge des Umbaus wurde auch das Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen grundlegend überarbeitet und erweitert. Die Orientierung zu den einzelnen Bussteigen wird dadurch deutlich verbessert. Gemeinsam mit der neuen Dunkelampel über die Busspur an der Kreuzung Ringstraße erleichtert das Leitsystem den Zugang zu den Haltestellen auf der Bahnhofsseite.
Dunkelampeln zeigen im normalen Ruhezustand kein Signal an. Auch die neuen Haltestellenstelen wurden im Rahmen des Umbaus installiert. Das erweiterte Leitsystem stellt einen wichtigen Schritt zu mehr Barrierefreiheit dar.
Umbau trotz laufendem Betrieb
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Die Arbeiten an den insgesamt elf Bussteigen erfolgten in mehreren Bauabschnitten. Im Sommer 2025 wurden die Arbeiten vorübergehend unterbrochen, um den Umbau des Kreuzungsbereichs Sophienblatt/Ringstraße zu ermöglichen. Auch der strenge Winter im gleichen Jahr führte zu einer Bauunterbrechung. Mit der Fertigstellung des Bussteigs B1 und der neuen Leitlinie für sehbehinderte Menschen entlang des Bahnhofsgebäudes wurden die Arbeiten Anfang November 2026 abgeschlossen.
Der Umbau bei laufendem Busbetrieb stellte alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen. Die beengten Platzverhältnisse, wechselnde Abfahrtspositionen der Busse und die zeitweise außer Betrieb genommenen dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen erforderten eine enge Abstimmung. Auch die zahlreichen vorhandenen Leitungen im Untergrund sowie eine Bunkeranlage unterhalb einzelner Bussteige machten teilweise aufwendige technische Sonderlösungen erforderlich.
Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,26 Millionen Euro. Die Kosten für den Umbau des Kreuzungsbereichs Sophienblatt/Ringstraße sind darin nicht enthalten.
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