Moderne Ausstattung mit Grün

Zum Einsatz kommt das Modell „Zirkon Pro", eine Eigenentwicklung der Ströer Deutsche Städte-Medien GmbH. Die Ausstattung wurde speziell auf die Anforderungen am Kieler Hauptbahnhof abgestimmt. Eine Besonderheit: Die ersten Fahrgastunterstände in Kiel mit begrünten Dächern sind nun in Betrieb. Bereits im Herbst 2021 hatten das Tiefbauamt und der Eigenbetrieb Beteiligungen mit den Planungen begonnen.

Die neuen Fahrgastunterstände kommen ohne Seitenwände aus. Dadurch sind die Laufwege vor den Bussen deutlich breiter, was insbesondere das Ein- und Aussteigen erleichtert. Neben klassischen Sitzbänken stehen den Fahrgästen auch Anlehnbänke zur Verfügung. Die Fahrplanvitrinen sind so angeordnet, dass die Fahrpläne jederzeit gut einsehbar sind.

Zusätzliche Bussteigbezeichnungen auf den Rückseiten der Vitrinen erleichtern die Orientierung. Die Glasscheiben der Unterstände sind mit Sicherheitsmarkierungen nach aktuellen Standards ausgestattet. Dies erhöht die Sicherheit für alle Fahrgäste.

Verbessertes Leitsystem für Sehbehinderte

Im Zuge des Umbaus wurde auch das Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen grundlegend überarbeitet und erweitert. Die Orientierung zu den einzelnen Bussteigen wird dadurch deutlich verbessert. Gemeinsam mit der neuen Dunkelampel über die Busspur an der Kreuzung Ringstraße erleichtert das Leitsystem den Zugang zu den Haltestellen auf der Bahnhofsseite.

Dunkelampeln zeigen im normalen Ruhezustand kein Signal an. Auch die neuen Haltestellenstelen wurden im Rahmen des Umbaus installiert. Das erweiterte Leitsystem stellt einen wichtigen Schritt zu mehr Barrierefreiheit dar.

Umbau trotz laufendem Betrieb