Wir verlosen 5x2 Tickets für die NDR Radiophilharmonie in der Wunderino Arena

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher:innen auf die Sinfonie Nr. 2 von Michael Tippett freuen. Der Brite setzte sich sein ganzes Leben lang mit dem Werk Beethovens auseinander. Sein Landsmann Andrew Manze verbindet nun Tippets Komposition, die sich in ihren vier Sätzen den Grundstimmungen Freude, Zärtlichkeit, Ausgelassenheit und Fantastik widmet, mit Beethovens dynamischen Stücken.

Neben Beethovens Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester ist an diesem Abend auch seine Ouvertüre zum Ballett "Die Geschöpfe des Prometheus" zu hören.

Es wird ein ganz besonderes Konzerterlebnis: Gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie kommen die Schwestern Baiba und Lauma Skride am Samstag, 1. April, nach Kiel. Mit dabei ist dann auch die Star-Cellistin Harriet Krijgh . Bei ihrem Konzert unter Leitung des Chefdirigenten Andrew Manze präsentieren sie in der Wunderino Arena Ludwig van Beethovens Tripelkonzert.

Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Tickets für NDR Radiophilharmonie Konzert in Kiel !



Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Donnerstag, 23. März 2023,

eine E-Mail mit dem Betreff NDR Radiophilharmonie in Kiel an:

gewinnspiel@kiel-magazin.de

Teilnahme ab 18 Jahren. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter der Dumrath & Fassnacht Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!