Das geht in Kiel: Die Nacht der Hotelbars

Wo? In allen teilnehmenden Hotels Wann? ab 19.00 Uhr Preis 36,- Euro (zzgl. 2,- Euro VVK-Gebühren) und 42,- Euro an der Abendkasse

Es ist soweit! Im Februar steht euch einem tollen Abend mit Drinks, Live-Musik und ausgelassener Stimmung nichts mehr im Weg. Zur "Nacht der Hotelbars" laden am Samstag, 17. Februar 2024, folgende Hotels ein:

Maritim Hotel Bellvue Kiel (Bismarckallee 2)

Hotel Kieler Yacht-Club (Kiellinie 70)

Steigenberger Conti Hansa (Schlossgarten 7)

Ibis Styles Kiel (Holstenbrücke 26)

me and all hotel Kiel (Kaistraße 80)

Der Preis für die Tickets liegt im Vorverkauf bei 36,- Euro (zzgl. 2,- Euro VVK-Gebühren) und an der Abendkasse 42,- Euro.

Im Preis enthalten sind:

insgesamt fünf Drinks (pro Hotel ein Getränk)

(pro Hotel ein Getränk) ein Shuttle (kostenlos), der zwischen 20.00 und 24.00 Uhr regelmäßig die Hotelbars in Kiel ansteuert

(kostenlos), der zwischen 20.00 und 24.00 Uhr regelmäßig die Hotelbars in Kiel ansteuert Live-Musik und DJs

und 1,- Euro für die Kieler Klinik-Clos von UKSH

Die Tickets sind vor Ort bei allen teilnehmenden Hotels sowie online auf den Websiten der Hotels erhältlich.