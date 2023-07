Die Kunst zu feiern – Willkommen beim Lalafestival!

Nutze das Lalafestival als einen Ort, um dich selbst auszudrücken, neue Dinge auszuprobieren und dich von den künstlerischen Beiträgen anderer inspirieren zu lassen. Lass dich von der Energie des Festivals mitreißen und sei offen für das, was sich entwickelt. Gemeinsam könnt ihr die wirre Welt entwirren und eine inspirierende Erfahrung schaffen.

Ein fruchtbarer Ort wie das Lalafestival bietet eine einzigartige Gelegenheit, künstlerischen Ausdruck zu erleben und zu erkunden . Es ist ein Raum, in dem Kreativität gefeiert wird und neue Ideen entstehen können. Indem du dich frei fühlst und neue Dinge ausprobierst, öffnest du die Türen für persönliches Wachstum und Entdeckungen.

Das Team ist eine diverse Gruppe, in der jeder individuelle Stärken einbringt. Auf diese Weise wird das Festival zu einem Gemeinschaftsprojekt , bei dem jeder zum Gelingen beiträgt.

Genieße im Schatten alter Bäume die Sommersonne. Werde selbst zum Hauptact und lebe entspannt die Liebe zur Kunst aus. Bei uns werden die Gäste zu Kulturschaffenden. Die Vielfalt an Workshops, die wir anbieten, ermöglicht den Besuchern, ihre kreative Seite auszuleben und verschiedene Kunstwerke und Techniken kennenzulernen.

Von der Kreativecke mit verschiedenen Materialien wie Wolle, Papier, Metall oder Holz bis hin zu Minimarionetten, Papierblumen oder Poetry– es gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, eigene Kunstwerke zu schaffen.

Die verschiedenen Angebote der Körperarbeit, wie Yoga, Körpersprache, Improvisationstheater, Hula-Hoop, Akrobatik und verschiedene Tanzstile, laden die Besucher ein, sich körperlich auszudrücken und ihre Bewegungsfähigkeiten zu erforschen.

Das ist gerade nichts für Dich? Möchtest Du lieber dein erstes Poetry schreiben oder alte Spiele neu entdecken? Alles ist möglich auf Planet B. Du hast eine Idee, wie die Spielwiese für kleine und große Festivalkinder besser heißen könnte? – Im Laufe des Festivals wird sie einen neuen Namen erhalten, denn eins ist sicher: There is no Planet B.

Kinderkonzept

Zielgruppe des Lalafestivals sind Nachteulen, Musikliebhabende, Tanztäumer:innen, Kreative Köpfe und Familien mit Kindern.

Das Lalafestival möchte Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen verhindern und ein angenehmes und sicheres Festival für Familien ermöglichen.

Deshalb wurde u.a. eine Area als Family-Camper eingerichtet und erlaubt ist es Kindern in Begleitung von Erziehungsberechtigten von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr das Festivalgelände zu erkunden. Eltern bekommen am Einlass einen Elterninformationszettel mit den genauen Infos zum Kinderkonzept. Von allen anderen Gästen wird ein ebenso umsichtiges wie verantwortungsvolles Handeln auf dem gesamten Gelände gewünscht, insbesondere auf der Spielwiese Planet B.

Es sind natürlich Sanitäter:innen und Security vor Ort – Direkt am Einlass zwischen Festivalgelände und Campingplatz.

Awareness

Diskriminierendes, sexistisches, herabwürdigendes oder grenzüberschreitendes Verhalten wird hier strikt abgelehnt und führt zum Verweis vom Festivalgelände. Wenn ihr euch in einer Situation unwohl fühlt oder eine grenzüberschreitende Situation beobachtet, wendet euch an Teammitglieder, Security oder das Awareness-Team.

Es gibt einen Ruheraum und Aushänge auf dem Gelände, um das Awareness-Team zu erreichen. Wenn alle achtsam und respektvoll miteinander umgehen, kann jede:r ein fantastisches Wochenende voller Kunst, Musik und freudigen Begegnungen feiern.

Quelle: Casino-SH