Zu den beteiligten Wissenschaftlern gehörten unter anderem Prof. Kai Rossnagel und Prof. Sandra Spielvogel von der CAU Kiel sowie Prof. Peter Heering und Prof. Tania Meyer von der Europa-Universität Flensburg. Dazu erforschten Teilnehmende aus der Bevölkerung, wie die eigene körperliche Position im Raum den Blick auf die Welt beeinflusst. Diese Bewegungsmuster und kollektiven Erfahrungen flossen direkt in die Choreografie ein.

Regisseurin Miriam Miron Flick entwickelte über sechs Monate die interaktive Versuchsreihe. Tandems aus Naturwissenschaft und Kunst untersuchten gemeinsam das performative Kunstobjekt der Berliner Künstlerin Michaela Muchina. Beteiligt waren Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Europa-Universität Flensburg sowie die Kieler Künstlerinnen Émilie Schmidt und Mia Fyu. Ihre aufgezeichneten Dialoge bilden die auditive Grundlage des Abends und zeigen, wie unterschiedlich Kunst und Wissenschaft Wirklichkeit befragen.

Im Zentrum der Performance steht ein wandelbares Objekt, das sich jeder Einordnung entzieht. Mal handlich wie ein Ball, mal sieben Meter lang, erinnert es an Haut, Gewebe oder mikroskopische Strukturen. Die Performerin Anne-Marie Warburton bringt es dabei in immer neue Formen und lässt es lebendig und faszinierend wirken. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bewegen sich frei durch den Raum des jeweiligen Aufführungsortes und werden selbst Teil des Experiments. Über Funkkopfhörer werden Gespräche von Wissenschaftlern und Künstlern parallel übertragen, die das Objekt erforscht haben und ihre Beobachtungen teilen.

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Training in Ambiguitätstoleranz

Das Publikum ist nicht nur Zuschauender, sondern aktiv Forschender. Während die Expertenstimmen im Ohr klingen, beobachtet es die Performerin und das Objekt. Es gleicht das Gehörte mit dem Gesehenen ab und hinterfragt eigene Wahrnehmungsmuster. Diese Rolle hatten zuvor die Wissenschaftler und Künstler inne, nun übernimmt sie das Publikum.

Blickwechsel stellt zentrale Fragen unserer Zeit: Wer besitzt die Deutungshoheit über Wirklichkeit? Können Kunst und Wissenschaft voneinander lernen? Die Performance ist ein praktisches Training in Ambiguitätstoleranz, dem Aushalten widersprüchlicher Sichtweisen. Das Experiment lädt dazu ein, vertraute Brillen abzusetzen, die Perspektive zu wechseln und sich offen und neugierig auf das Unbekannte einzulassen. Für mich, der das erste mal bei einer Performance dieser Art dabei war, hat es im Anschluss noch etwa eine Stunde gedauert, bis ich die gewonnen Eindrücke verarbeitet hatte, da man vielfach durch Gesagtes und die Musik zum Nachdenken angeregt wird.

Die Köpfe hinter Physical Stories

Miriam Miron Flick ist Regisseurin für Physical Theatre und bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst und Naturwissenschaft. Sie verbindet Mime Corporel und Objektanimation mit Film und Sound. Für ihre Arbeit erhielt sie Stipendien des Berliner Senats und Förderungen des Fonds Darstellende Künste. Mit Blickwechsel widmet sie sich der Frage, wie Beobachtung unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit prägt. Ihre Produktion "Micro*Scope" tourte bereits durch Universitäten im Rahmen der Wissenschafts-Roadshow CRISPR-Wisper.

Anne-Marie Warburton wurde in Australien geboren und begann bereits als Kind mit Tanz. Sie erwarb das Solo Seal der Royal Academy of Dance und wurde als "Most Outstanding Dancer" beim Australian South Pacific Scholarship ausgezeichnet. 1993 kam sie nach Deutschland und tanzte im zeitgenössischen Tanztheater der Komischen Oper Berlin. Von 2001 bis 2008 war sie Solistin beim Ballett Kiel unter Mario Schröder und wirkte an zahlreichen freien Projekten und Installationen mit.

Michaela Muchina arbeitet seit 2011 freischaffend als Bühnen- und Kostümbildnerin in Berlin. Im Mittelpunkt steht für sie die Interaktion von Körper und Material, das Material wird zur aktiven Mitspielerin auf der Bühne. Sie spezialisierte sich auf textile Materialsynthese und war Meisterschülerin bei Peter Schubert. Sie studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und als DAAD-Stipendiatin Visuelle Kommunikation in St. Petersburg.

Jana De Troyer wechselt geschickt zwischen ihren Rollen als Komponistin, Improvisatorin und Klangkünstlerin. Ihr Œuvre umfasst instrumentale und elektronische Musik, interaktive Installationen und Musiktheater. Sie hat Werke für ein strickendes Gitarrenquartett, einen Chor aus präparierten Fahrrädern und einen Fensterputzer komponiert. Im Mittelpunkt ihres Schaffens steht eine tiefgreifende klangliche Erforschung nicht-musikalischer Konzepte. 2026 produzierte sie ihre eigene Fahrrad-Kammeroper "Rückenwind".

Neugierig auf weitere kulturelle Highlights in der Fördestadt? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele spannende Veranstaltungstipps für euch.