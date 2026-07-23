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Ein selbstgebautes Kulturfloß für Kiel

Die Kulturplanke ist ein selbstgebautes Kulturfloß, das Raum für Begegnung und kreative Vielfalt schafft. Statt U-Booten und Kreuzfahrtschiffen soll auf der Förde Platz für Menschen entstehen, die Perspektiven teilen und Utopien entwickeln wollen. Der Bau findet aktuell noch auf dem MFG5 Gelände statt, wird sich aber wahrscheinlich in naher Zukunft auf einen anderen Ort konzentrieren, der frühzeitig bekannt gegeben wird. Das Projekt versteht sich als antifaschistischer und unkommerzieller Freiraum, der verschiedene Initiativen zusammenbringt. Die Idee: einen Ort schaffen, an dem Gemeinschaft und Kultur im Mittelpunkt stehen, fernab kommerzieller Zwänge.

Schon diesen Sommer soll die Kulturplanke an verschiedenen Orten in Kiel anlegen. Geplant sind Stationen an der Kiellinie, der Schwentine und der Kieler Hörn. Das mobile Konzept ermöglicht es, unterschiedliche Stadtteile zu erreichen und immer wieder neue Menschen anzusprechen. Jeder Anleger wird zur Bühne für Kultur, Austausch und Gemeinschaft. Die Förde wird so zum Ort der Begegnung, der allen offensteht.

Mitmachen und mitgestalten

Die Kulturplanke sucht Vereine, Initiativen und Kollektive, die das Floß bespielen möchten. Die Möglichkeiten reichen von einer Küche für alle (Küfa) und Musik über Tanz und Straßenfeste bis zu Infoveranstaltungen und Workshops. Das Spektrum ist bewusst vielfältig und offen gehalten. Kulinarische Angebote wie die Küfa finden ebenso Platz wie kulturelle und politische Bildungsarbeit. Musik- und Tanzveranstaltungen beleben das Floß akustisch, während Workshops praktisches Wissen vermitteln.

Ihr habt eine Idee oder wollt das Projekt erst kennenlernen? Meldet euch – gemeinsam entstehen Veranstaltungen und Visionen für die Förde. Interessierte können sich direkt bei der Kulturplanke melden, um Ideen zu besprechen oder das Projekt kennenzulernen. Ob ihr bereits konkrete Vorstellungen habt oder einfach neugierig seid, der Austausch ist ausdrücklich gewünscht. Gemeinsam entstehen Formate, die die Förde neu beleben und Kiel um einen besonderen Ort bereichern.

Die Förde wird oft von kommerziellen und militärischen Interessen dominiert. Die Kulturplanke setzt bewusst einen Gegenpol: einen Ort, an dem Menschen unkommerziell zusammenkommen und Vielfalt leben können. Das Projekt schafft Raum für alternative Kulturformen und solidarisches Miteinander. Es geht um Vernetzung, Austausch und die gemeinsame Gestaltung von Freiräumen in der Stadt. Die Kulturplanke zimmert sich ihren Freiraum selbst und lädt alle ein, Teil davon zu werden.

Lust auf mehr kreative Projekte im Norden? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch, wo Kultur lebendig wird.