Die Junge Bühne rockt die Kieler Woche

Für die Nachwuchsbands, die von einer Fachjury und Musikfans ausgewählt wurden, ist die Junge Bühne eine perfekte Gelegenheit, Liveerfahrung zu sammeln. Und auch backstage können sich Jugendliche engagieren: Das Angebot wird vom Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen der Landeshauptstadt Kiel mit seinen Jugend- und Mädchentreffs geplant und organisiert. Unterstützung gibt es durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Das Programm startet während der Kieler Woche täglich zwischen 13.00 und 15.00 Uhr. Nachmittags gibt es zunächst Tanz- und Musikvorführungen von Vereinen und Schulgruppen. Abends gehört die Bühne dann den Livebands. Wichtig ist den Organisatoren die Vielfalt, die sich nicht am kulturellen Mainstream orientiert. Die musikalische Bandbreite reicht von Ska und Punk über Hip-Hop, House und Metal bis hin zu ruhigeren Songwriter-Tönen.

Beim "Soundcheck" am Freitag, 17. Juni 2022, stehen unter dem Motto "Laut gegen Nazis" die Garage-Glam-Punk-Band No Sugar sowie die Rap-Acts Bush.Ida und Döll auf der Jungen Bühne. Gefördert und unterstützt wird der Abend durch das Beratungsnetzwerk gegen Rechtextremismus, durch Anstatt e. V. und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben!".

Am Dienstag, 21. Juni 2022, zeigen Kiels beste Poetry-Slammer ihr Können beim 11. Kieler-Woche-Slam. Vorher möchte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer seinen Titel beim KN-Poetry-Battle verteidigen. Slammer unter 20 Jahren beweisen beim 7. Kieler-Woche-U20-Poetry-Slam am Sonntag, 26. Juni 2022, ihre Dichtkunst.

Ein weiterer Höhepunkt auf der Jungen Bühne ist das Finale des "Local Heroes"-Bandwettbewerbs am Mittwoch, 22. Juni 2022. Vorher bringt Kiels Latin-Funk-Band Nummer eins, Leo In The Lioncage, die Besucher zum Tanzen. Am Donnerstag, 23. Juni 2022, steht mit einem DJ-Contest und DJ-Sets die elektronische Musik im Mittelpunkt.

Weitere Informationen zur Jungen Bühne gibt es im Internet unter www.junge-buehne-kiel.de sowie auf den Instagram- und Facebook-Seiten der Jungen Bühne.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel