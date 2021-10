Die Innenstadt von morgen: Das integrierte Entwicklungskonzept – ein Zukunftsplan

Mit dem Quartier am Bootshafen, der Alten Feuerwache und vielen anderen Projekten ist das Wohnen in die Kieler Innenstadt zurückgekehrt. Der Pop-up-Pavillon am Alten Markt gibt der Kultur ein neues Zuhause. Das Holstenfleet ist dabei, inmitten der City eine neue vitale Mitte am Wasser zu schaffen. Jetzt macht Kiels Innenstadtplanung den nächsten großen Schritt.