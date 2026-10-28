Die Hörnbrücke wird abgebaut

Warum muss die Brücke weichen?

Seit Oktober 2025 ist der bewegliche Teil der Dreifeldzugklappbrücke außer Betrieb. Die 1997 gebaute Brücke mit ihrer weltweit einzigartigen Technik hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Vom 2. bis voraussichtlich 6. November rücken Fachfirmen an, um die Konstruktion komplett auszubauen. Die festen Seestege und die Ersatzbrücke bleiben jedoch erhalten und sichern weiterhin die Querung über die Hörn.

Der spektakulärste Moment steht für Mittwoch, den 4. November, auf dem Programm: Ein großer Schwimmkran aus Rostock soll die Klappbrücke aus dem Steg herausheben. Allerdings müssen Wind und Wetter mitspielen, eine zeitliche Verschiebung ist durchaus möglich. Die komplexe Operation erfordert präzise Planung und optimale Bedingungen für die sichere Durchführung.

Solange die Vorbereitungen für den Ausbau laufen, bleibt die Rollverschubbrücke für Fußgänger und schiebende Radfahrer nutzbar. Während der eigentlichen Kranarbeiten ist jedoch auch die Ersatzbrücke gesperrt. Dann führt die Umleitung über den Querkai an der Hörnspitze, was einige Minuten mehr Gehzeit bedeutet.

Auch die Schifffahrt ist betroffen: Während der Kranarbeiten ist die Durchfahrt für Schiffe nicht möglich. Die Sperrung dauert voraussichtlich nur wenige Stunden, doch Bootsführer sollten ihre Routen entsprechend planen. Nach Abschluss der Arbeiten am 6. November kehrt der normale Betrieb zurück, allerdings ohne die markante Klappbrücke, die fast 30 Jahre lang das Bild der Hörn geprägt hat.

Bauarbeiten auch am Norwegenkai

Parallel zum Brückenausbau ist das Tiefbauamt auch am Norwegenkai aktiv. Die Straße "Zur Fähre" bekommt eine neue Schwarzdecke, nachdem die Asphaltierung in der Werftstraße gerade abgeschlossen wurde. Die Arbeiten laufen ebenfalls vom 2. bis 6. November und sind zeitlich mit den Fährabfahrten abgestimmt.

Der Fährterminal bleibt jeweils zwischen 9 und 14 Uhr erreichbar. So können die Fährverbindungen nach Norwegen planmäßig abgewickelt werden. Außerhalb dieser Zeiten ist mit Einschränkungen zu rechnen.

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