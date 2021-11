Die Heinz Strunk Show im Kieler Schauspielhaus

Wann? Sonntag, 19. Dezember 2021, 19.00 Uhr Wo? Schauspielhaus Kiel Preis: VVK 23,- Euro, AK 28,- Euro Tickets: Tickets direkt hier bestellen!

Auch Ende 2021 heißt es bei Heinz Strunk wieder Showtime at its best: Der Gagbomber von der Waterkant dreht diesmal am ganz großen Rad.

In seiner unvergleichlichen Art verquickt er High-End Literatur, moderne Musik und visuelle Schlüsselerlebnisse zu einem einzigartigen Mixtum Compositum.

Das Buch: Drei Jahre lang hat er öffentlich Tagebuch geschrieben, im Satiremagazin "Titanic", es fing an als eine Art Parodie auf Diarien bedeutungsvoller Schriftsteller ("Nachmittags eine Gabe von Thee"), entwickelte jedoch bald ein ganz eigenes Leben in einem weiten Feld zwischen unernster Figurenrede, Kurzessayistik, Aphorismus, Quatsch, Trübsinn und auch nicht wenig Tiefsinn.

In "Nach Notat zu Bett" bringt Heinz Strunk weltenweit Entferntes zusammen: "Alltagsbeobachtungen", Lektüren anderer Autoren, Privatfernsehabende bei viel Alkohol, Aphorismen, Selbstbeobachtung beim Altern, alberne "Karrieretipps", manchmal auch Poesie. Damit ist die "Intimschatulle" ganz große Humoristenklasse und in dieser Form ohne Vorbild.

Zweiter großer Showbaustein ist das Album "Aufstand der dünnen Hipsterärmchen", in dem sich Beats und Burger (Heinz Strunk) ein fettes und vor allem lautes Stelldichein geben.

Aber das Highlight kommt zum Schluss: Strunks erster Kalender mit ihm als einzigem Motiv: "Fantasy 40 +".

Heinz itself in 12 aufregenden, den erotischen Bedürfnissen betagterer Menschen angepassten, sanft sexualisierenden Posen. Ein Mann in den späten Fünfzigern zeigt – nicht ohne Koketterie, dafür aber mit einer gehörigen Portion Augenzwinkern – was er "hat".

Weitere Informationen unter theater-kiel.de. Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regel statt, Besucher müssen einen Corona-Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen negativen Corona-Test vorzeigen können.

Quelle: Groove Complex