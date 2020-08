Opernpremie am Theater Kiel "Die Gärtnerin aus Liebe"

Die Premiere der frühen Mozart-Oper "Die Gärtnerin aus Liebe" am Theater Kiel am Samstag, 12. September 2020, wird um 30 Minuten nach hinten, auf 20.00 Uhr verschoben. Grund ist die parallele Live-Übertragung der Premiere im Rahmen der Kieler Woche. Die Veranstaltungen der Kieler Woche finden an jedem Tag von 17.00 bis 19.00 Uhr sowie von 20.00 bis 22.00 Uhr statt – nur so ist genügend Zeit für den Wechsel des Publikums zwischen der ersten und zweiten Veranstaltung gewährleistet.