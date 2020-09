Die Frau des Michelangelo

Wann? 25. und 26. September 2020, 2., 3., 9., 10., 16. und 17. Oktober 2020. jeweils 20.00 Uhr Wo? Die Komödianten Eintritt: 25,- Euro, ermäßigt 18,- Euro, Schüler und Studenten 12,- Euro Tickets: Hier direkt Karten reservieren oder telefonisch unter 0431/553401

Diese Frau (Rafaela Schwarzer) hat keine Lust auf das Alltägliche: sie wartet in einer Hotelbar und nicht im Café auf ihre Freundin, denn das Luxushotel Michelangelo verströmt die wesentlich angenehmere Atmosphäre und hat distinguiertere Gäste als jedes Café der Stadt. Am Fenster vis-á-vis sitzt ein Mann. Er beobachtet die Frau sehr genau. Sie steht auf, telefoniert, kehrt an ihren Platz zurück. Jetzt ist ihr Sitzplatz besetzt. Der Mann hat ihn eingenommen. Charmant lächelt er sie an und fragt: "Was kosten Sie?" Natürlich ist sie, die verheiratete, gut situierte Frau nicht käuflich. Aber ein unbekanntes Spiel mit einem Fremden reizt sie und das Spiel beginnt …

Quelle: Theater Die Komödianten