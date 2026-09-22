Was müssen Verkäufer beachten?

Der Aufbau der Stände beginnt bereits um 4 Uhr morgens. Die Plätze dürfen ab dem Vorabend nach 22 Uhr mit weißer Tafelkreide auf dem Boden markiert werden, Sprühkreide ist allerdings nicht erlaubt. Dabei muss ein Mindestabstand von einem Meter zu Hauswänden eingehalten werden. Die Markierungen sind bis 5 Uhr gültig, danach werden die Plätze neu vergeben.

Die Standgebühr beträgt fünf Euro für jeden angefangenen Meter. Markierungen müssen am Flohmarkttag bis spätestens 12 Uhr entfernt sein, sonst trägt der Standhalter die Reinigungskosten. Die Marktflächen sind abfallfrei zu hinterlassen Sauberkeit wird großgeschrieben.

Nicht zum Verkauf angeboten werden dürfen Neuwaren, Lebensmittel, Pflanzen und lebende Tiere. Auch Waffen, pornographische Werke und NS-Artikel sind streng verboten. Der Flohmarkt soll ein Ort für Secondhand-Schätze und Vintage-Fundstücke bleiben. Haltet euch an diese Regeln, damit alle einen entspannten Tag verbringen können.

Der allerletzte städtische Flohmarkt des Jahres findet am 4. Oktober an der Hörn und am Querkai statt. Wer am 27. September keine Zeit hat, bekommt also noch eine weitere Gelegenheit. Danach heißt es: auf die nächste Saison warten.

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