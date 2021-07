Die ersten Kieler-Woche-Souvenirs sind da

Die Artikel machen in bunten Farben Lust auf einen unbeschwerten Kieler-Woche-Sommer. Das neue Smiley-Design schmückt Plaketten, Pins, Magnete und Schlüsselbänder. Kunterbunt kommen auch Tücher, Krawatten, Kaffeebecher und Fleecedecken daher. Die Souvenirs sind im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, im KN Media Store, Fleethörn 1, und teilweise im Camp 24/7 an der Kiellinie erhältlich.

Auch lokale Manufakturen und Start-ups haben wieder die Gelegenheit, individuelle Souvenirs zu gestalten. Viele dieser besonderen Produkte wie der Kieler-Woche-Kaffee, das Kieler-Woche-Bier oder der Kieler-Woche-Honig sind bald in ausgewählten Geschäften und Onlineshops zu finden.

Eine Übersicht der Kieler-Woche-Souvenirs und der Verkaufsstellen gibt es unter www.kieler-woche.de/souvenirs.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel