Die erste HeimatVielfaltWoche für Schleswig-Holstein

Warum gibt es diese Woche?

Zahlreiche Heimat-, Kultur- und Naturschutzvereine machen die unterschiedlichen Facetten des Landes sichtbar, hörbar und erlebbar. Von Sörup bis Uetersen, vom Naturschutzgebiet bis in Kirchen und Moscheen, die Veranstaltungen zeigen, wie vielfältig und verbindend unser Bundesland sein kann. Die 10-tägige Veranstaltungswoche lädt dazu ein, Menschen zu begegnen, Geschichten zu teilen und regionale Besonderheiten kennenzulernen.

Auftaktveranstaltung in der Landesbibliothek

Die zentrale Auftaktveranstaltung findet am 4. September um 17 Uhr in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel statt. Thema der Podiumsdiskussion: "Land ohne Lieder? Auf der Suche nach dem Sound von Schleswig-Holstein". Zu Gast ist unter anderem Landtagspräsidentin Kristina Herbst. Auf dem Podium diskutieren Vertreter von der Universität, aus Chorprojekten sowie Vereinen und Verbänden. Ein offener Stuhl lädt alle ein, selbst mitzureden.

Das Programm umfasst über 30 Veranstaltungen im ganzen Land. Vom hochdeutschen Vortrag bis zum plattdeutschen Theater, zwischen historischen Orten und neuen Perspektiven des Zusammenlebens, für jeden ist etwas dabei. Ob Dorfplatz oder Stadtbühne, Küste oder Binnenland, Altbewährtes oder neu Gedachtes – Schleswig-Holstein zeigt seine vielen Gesichter. Organisiert wird die Woche von engagierten Vereinen und Ehrenamtlichen.

Der SHHB ist der Dachverband für mehr als 200 Vereine, Verbände und private Organisationen, die sich für schleswig-holsteinische Heimat- und Kulturpolitik, Naturschutz, Denkmalpflege sowie niederdeutsche und friesische Sprache einsetzen. Die Veranstaltungswoche wird gefördert durch die Brunswiker Stiftung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE). Das Gesamtprogramm mit allen Veranstaltungen findet ihr hier.

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