Die besten Lifehacks für ein entspannteres Leben

Der Grund dafür ist der immer zunehmende Leistungsdruck, der auf die Gesellschaft einhämmert. Die Kinder der neuen Generation werden mit immer mehr Aufgaben konfrontiert und von ihnen wird deutlich mehr erwartet. Sie können nicht in die Arbeitswelt eintauchen, ohne dass sie vorher eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben.

All dieser Druck und Stress führen zu vielen Problemen. Doch es gibt Wege, um Entspannung in das Leben zu bringen. Dafür können sogenannte "Lifehacks" (Alltagsleben erleichternde Vorgehen) genutzt werden. Wie der Name bereits vermuten lässt, betreffen die Lifehacks all mögliche Bereiche des alltäglichen Lebens und können somit sehr viel erleichtern.

Effiziente und gute Lifehacks

Es gibt eine Reihe von guten Lifehacks, die für verschiedene Personen und Zielgruppen gedacht sind. Für jeden ist etwas dabei und kann sich anhand dieser Tipps das Leben erleichtern.

Ein guter Lifehack befasst sich zum Beispiel mit dem Einräumen der Spülmaschine. Die Spülmaschine verfügt in der Regel über Fächer, die für das Besteck gedacht sind. Wer beim Einräumen der Spülmaschine alle Gabeln, Messer und Löffel jeweils in ein Fach steckt, kann diese beim Ausräumen deutlich schneller in das Fach für Besteck wegräumen. Das erspart eine Menge Zeit und macht das Spülmaschinenausräumen deutlich einfacher. Dieser Trick kann auch für die Teller und Schalen angewendet werden, indem diese möglichst nah beieinander in die Spülmaschine getan werden.

Ein weiterer Lifehack richtet sich an die Frauen. Junge Frauen, die ihre Periode bekommen, hassen nicht nur die Schmerzen, sondern auch den Stress dahinter. Tampons, Binden und Ähnliches müssen getragen und gewechselt werden. Manchmal kommt die Periode auch "unerwartet", sodass nicht immer ein Tampon parat ist. Um dieses Problem zu umgehen, kann Menstruationsunterwäsche getragen werden, welches all diese Probleme verhindert. Sie kümmert sich um alles und kann anschließend gewaschen werden.

Natürlich gibt es auch Lifehacks, die sich explizit an Männer richten. Zum Beispiel stehen Männer oft vor dem Problem, dass sie ein gebügeltes Hemd benötigen, aber entweder nicht wissen, wie sie dies bügeln müssen oder nicht bügeln können. Die Lösung dafür ist sehr einfach. Vor dem Duschengehen sollte das Hemd einfach mit ins Bad genommen und dort an einen Kleiderbügel aufgehangen werden. Wenn während einer heißen Dusche alle Türen und Fenster verschlossen werden, bildet sich eine Art "Sauna" im Badezimmer. Der Dampf sorgt dafür, dass sich die Falten vom Hemd lösen und es somit faltenfrei wird.

Es gibt noch viele weitere Lifehacks, die sich in diversen Bereichen des Lebens abspielen. Um weitere Inspirationen und Tipps zu bekommen, empfehlen sich unterschiedliche Videos auf YouTube, welche die Anwendung der Lifehacks genau zeigen.