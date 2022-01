Die 8 besten Dinge, die man in Kiel tun kann

1. Kieler Woche

Das größte Segelereignis der Welt beginnt in der letzten Juniwoche und bringt Millionen von Besuchern und rund 4.000 Schiffe aus dem In- und Ausland in die Stadt.

Die Kieler Woche ist ein Volksfest, das auf das Jahr 1882 zurückgeht, und es gibt keine bessere Zeit, um die maritime Atmosphäre der Stadt aufzusaugen und tolle Fotos zu machen.

In dieser Woche finden 2000 Veranstaltungen statt, darunter Bootsrennen in verschiedenen Kategorien, die im Hafen von Schilksee starten, wo die Segelwettbewerbe der Olympischen Spiele 1972 ausgetragen wurden.

2. Kiellinie

Am Westufer der Kieler Förde gibt es eine Uferpromenade, die im Norden am Marinestützpunkt beginnt. Die Route führt an Reihen von Bootshäusern für Ruderer, Segler und Kanufahrer vorbei sowie am Heimholtz-Zentrum für Ozeanforschung, das ein Freiluft-Aquarium für Robben besitzt.

Während der Kieler Woche ist auf der Promenade richtig was los, denn es gibt Konzertbühnen und zwei oder drei Menschenmassen, die sich die Rennen auf der Förde anschauen.

Zu jeder anderen Zeit gibt es ein paar Orte, an denen man auf einen Kaffee einkehren kann, um der Kälte des Winters zu entfliehen. Es gibt spannende Ausblicke auf die ThyssenKrupp-Werften am Ostufer und du kannst die riesigen Kreuzfahrtschiffe sehen, die in den Hafen einlaufen.

3. Deutsches U-Boot U-995

An einem Strand am östlichen Rand des Fjords bei Laboe liegt ein U-Boot aus dem Krieg, das zu einem technischen Museum umgebaut wurde. Man kann von Kiel aus mit dem Bus 100 oder 102 dorthin fahren. U-995 wurde 1943 von Blohm & Voss in Hamburg gebaut. Das U-Boot wurde 1944 beschädigt und verbrachte den Rest des Krieges auf einer Werft in Trondheim.

Nach dem Krieg wurde sie von der norwegischen Marine in Auftrag gegeben und war bis in die 1960er Jahre im Einsatz, bevor sie in der Nähe des Marinemuseums in Laboe landete und 1972 als Museum eröffnet wurde.

4. Marine-Ehrenmal Laboe (Kriegsmarine)

Du kannst dieses Wahrzeichen ein paar Kilometer entfernt an der Kiellinie leicht erkennen. Das Marine-Ehrenmal ist ein 72 Meter hoher Turm, der zwischen 1927 und 1936 gebaut wurde. Der Turm besteht aus einem Betonrahmen und einer Ziegelverkleidung und wurde ursprünglich zum Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Seeleute errichtet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Bauwerk nun ein Denkmal für friedliche Seeleute und Opfer aus allen Ländern, die in den Weltkriegen gefallen sind. Du kannst über zwei Aufzüge oder 341 Stufen auf die Aussichtsplattform schauen und die Kieler Förde sehen, während sich unten eine Gedenkhalle und eine kleine Museumsausstellung befinden.

5. Schifffahrtsmuseum Kiel

Das gotische Auktionshaus der Stadt, das direkt am Wasser liegt, wurde 1978 in ein Schifffahrtsmuseum umgewandelt. Das Innere ist weiß getüncht und in diesem luftigen Raum befindet sich eine Ausstellung über die Fischerei- und Seefahrtsgeschichte Kiels. Eine Ausstellung hier zeigt den Bau des Nord-Ostsee-Kanals, der 1895 fertiggestellt wurde und die Nordsee mit der Ostsee verband.

Es gibt Logbücher, Karten, Schiffsmodelle, Navigationsinstrumente und einen Querschnitt des Zwerg-U-Boots Seehund aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Museum hat einen eigenen Anlegesteg, an dem mehrere historische Schiffe festgemacht sind. Zu sehen sind ein Feuerlöschboot, ein 1944 zu Wasser gelassenes Rettungsboot und schließlich ein Bootsmodell, das Bussard, aus dem Jahr 1966.

6. Kieler Rathaus

Das Rathaus ist dank seines 106 Meter hohen Turms ein unauslöschlicher Teil der Kieler Skyline. Als dieses Jugendstilgebäude in den 1900er Jahren gebaut wurde, befand es sich in den Vororten westlich der Altstadt.

Ein Blick auf den Turm zeigt dir, woher die Idee stammt, denn er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Campanile von San Marco in Venedig. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags war der Turm wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, aber normalerweise empfängt er Besucher zu Führungen durch die Jugendstil-Innenräume und auf die Aussichtsplattform in 67 Metern Höhe.

7. Nikolaikirche

Die wichtigste Kirche der Stadt befindet sich seit dem 13. Jahrhundert an diesem Ort am Alten Markt. In ihrer Zeit hat sie viele Veränderungen erfahren. Am dramatischsten waren die Veränderungen in den 1870er Jahren, als sie im neugotischen Stil erneuert wurde, und nach dem Krieg, als beim Wiederaufbau moderne Materialien wie Stahlbeton verwendet wurden.

Doch obwohl sich sein Aussehen verändert hat, gibt es noch viel Geschichte zu entdecken. Im Jahr 1528 wurde die Nikolaikirche Zeuge kontroverser Predigten des rebellischen Täufers Melchior Hoffman. Auch die Kunst der Kirche wurde während des Krieges bewahrt: Es gibt einen sehr verzierten Flügelaltar, der 1460 geschnitzt wurde, ein Triumphkreuz aus dem Jahr 1490 und das älteste von allen, ein hanseatisches Bronze-Taufbecken, das 1344 gegossen wurde.

8. Zoologisches Museum der Universität Kiel

Das Gebäude für dieses Museum wurde in den 1870er Jahren von einem der führenden Architekten der damaligen Zeit, Martin Gropius, dem Großonkel des Bauhaus-Gründers Walter Gropius, entworfen. Die Sammlungen des Museums sind viel älter und wurden bereits in den 1600er Jahren zusammengetragen.

Eine Ausstellung, die man so schnell nicht vergisst, befindet sich in der Haupthalle, wo 13 Walskelette und riesige Blau- und Pottwale von der Decke hängen.

Eine neue Ausstellung mit dem Titel "Ozean der Zukunft" zeigt anhand von interaktiven Schautafeln die neuesten Erkenntnisse zu Themen wie dem Anstieg der Ozeane, Fischen, Versauerung und Ozeanzirkulationsmustern.