Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Was ist die Baustellen-Lounge?

Kiel-Marketing öffnet in der Holstenstraße 13-15 eine temporäre Anlaufstelle für alle Interessierten. Montags bis samstags von 11:00 bis 18:00 Uhr informieren fachkundige Experten über die laufende Umgestaltung der Holstenstraße und weitere innerstädtische Entwicklungsprojekte. Das Stadtplanungsamt und Tiefbauamt sind in die inhaltliche Gestaltung eingebunden. Der Eintritt ist frei, und der Austausch soll bewusst ungezwungen und spontan erfolgen.

Das Konzept setzt auf spielerische Angebote und lokale Kooperationen, um Menschen aller Altersgruppen anzusprechen. Bei einem kostenlosen Kaffee der Kaffeerösterei Heyck oder einem Kaltgetränk von Rewe von nebenan könnt ihr Exemplare der neuen Pflastersteine begutachten oder euer Wissen im Baustellen-Quiz testen. Kinder und Jugendliche können Spiele von Ravensburger sowie eine Malstation vom Idee. Creativmarkt entdecken. Auch die Gewerbetreibenden der oberen Holstenstraße, die Nautilus Apotheke und weitere Partner unterstützen die Initiative.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Am Dienstag, 11. August, startet um 17:00 Uhr ein Vortrag der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte zur Geschichte der Holstenstraße. Um 17:45 Uhr folgt ein 90-minütiger historischer Rundgang mit Museumspädagogin Susanne Mohr, Start ist am Stadtmuseum Warleberger Hof. Ihr entdeckt dabei den historischen Gewölbekeller, das Kieler Schloss, die Kilia und weitere Spuren der Stadtgeschichte. Anmeldungen laufen über Kiel-Marketing, der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 19. August, geht es um 18:00 Uhr auf eine Gruppenführung "Kieler Innenstadt im Wandel". Wie geht die Stadt mit den Veränderungen um? Welche Projekte werden verwirklicht und welche Ideen stehen dahinter? Die Führung zeigt euch Großbaustellen und fertiggestellte Projekte, die das Kieler Stadtbild prägen werden. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich, der Eintritt bleibt frei.

Der Donnerstag, 20. August, wird zum Thementag Städtebau mit dem Tram für Kiel e.V. sowie dem C20, dem Institut für transformative Utopie e.V. Am Mittwoch, 26. August, dreht sich alles um Zwischennutzung mit Vorträgen vom Netzwerk für Zwischennutzung, C20 und dem Kieler Start-up Vintage Fashion. Ergänzend zum Informationsangebot laufen Kurzfilmvorführungen, die die Entwicklung der Innenstadt visualisieren.

Die Baustellen-Lounge soll die Stadtentwicklung erlebbar und verständlich machen. Statt nur Absperrungen und Baulärm zu sehen, erhaltet ihr Einblicke in Planung, Hintergründe und Visionen für eure Stadt. Der direkte Dialog mit Experten ermöglicht es euch, Fragen zu stellen und eigene Ideen einzubringen, die bisher meist sonst nur mit den Menschen in den Geschäften geklärt werden können. Die lockere Atmosphäre mit Getränken, Spielen und Mitmachaktionen schafft einen Raum für ungezwungenen Austausch über die Zukunft Kiels.

Lust auf weitere Entdeckungen in der Region? Schaut bei uns von kiel-magazin.de vorbei und findet neue Inspiration.